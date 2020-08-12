引進循環經濟新技術 旭富與法國大廠威立雅合資公司

法國大廠威立雅亞洲資深執行董事左律克今與旭富製藥（4119）董事長翁維駿共同簽定合約，合資成立法蘭摩沙公司，旭富表示，合資公司將落腳桃園觀音工業區，為製藥製程延伸的整合代工廠，旭富持股40%，未來將透過製程延伸整合的概念，提升製藥產能利用及資源循環，並增加產品國際競爭力，落實循環經濟綠色製造的願景。

旭富表示，過去原料藥的製程過程所產生的下腳料多是賣給其他公司，認列為其他收入，未來將外包給法蘭摩沙公司處理，該公司運用循環經濟技術，將價值低的下腳料還完成GMP等級的溶劑，再供旭富公司使用。透過該合資公司，有利旭富降低生產成本，內部估對EPS的提升約有0.5元-1元的貢獻。同時未來法蘭摩沙公司也會再引進其他客戶，以擴大營運規模。

旭富表示，法蘭摩沙公司未來資本額將擴大到3億元，今年開始動工興建後預計2023年初可商轉。旭富預計投入2億元，其中，60%為自有資金。

台灣原料藥產業在世界供應鏈上占有關鍵地位，合成技術的研發能量受國際製藥大廠肯定，在高階及關鍵原料藥的市場占有領先地位，旭富製藥的合成技術已廣受多家國際知名藥廠背書。而威立雅集團則為國際領先的環保集團，具有豐富的國際知名藥廠合作經驗，在落實循環經濟於工業發展已有顯著實績。

威立雅集團於1992開始投資台灣，合資設立達和環保，主要事業為廢棄物管理與水務管理。2019投資瑞昶科技，主要從事土壤及地下水調查整治、廢棄物調查及處理規劃、環境影響評估等相關工作。2020年則與旭富製藥成立法蘭摩沙，專注於製藥業的製程延伸代工。威立雅集團的Impact 2023策略計畫預計在2020-2023年間在全球投入3億歐元。