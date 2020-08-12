臺大「財報分析與企業評價」研習班 報名優惠中

臺大進修推廣學院將於109年11月3日起每週二晚間開設「財報分析與企業評價研習班」，以深入探討財務報表分析與公司評價為主軸，涵蓋與評價有關的會計、財務、與企業策略的概念。讓公司經理人更輕鬆打理公司，掌握公司經營狀況，並加以改善，讓投資理財人更容易評價公司。

本班程特別邀請前臺大財務金融系陳聖賢教授講授，用企業評價的方法，解析各種財報組成的要素，強化企業評價分析的能力。臺大進修推廣學院表示，「財報分析與企業評價研習班」課程中將安排學員分組進行個案報告，讓學員能在老師的教導下，充分演練並學以致用。

凡對財務報表分析與企業評價有興趣者皆可報名參加。109年9月30日前報名享優惠。有關本課程之相關訊息歡迎上「臺大推廣教育網」或致電 (02)2362-0502 臺大進修推廣學院洽詢。

「財報分析與企業評價研習班」