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美吾華董座 疑涉內線交易

經濟日報 / 記者謝柏宏王聖藜／台北報導

美吾華生技集團董事長李成家昨（11）日傳出被北檢搜索公司及住家，因被指涉及旗下子公司懷特生技內線交易案，現正由檢調偵辦中。

根據檢調指出，李成家在懷特生技新藥解盲重大消息公布前，指示幹部買進自家股票300多張，檢調立案依違反證交法內線交易罪查辦。

美吾華昨日發表聲明，檢調單位昨日至公司，公司全力配合調查並提供所需資料；對集團業務並無影響，營運與財務也一切正常。

檢調查出，懷特新藥2016年3月8日於公開資訊觀測站公告，懷特痛寶完成樞紐性臨床實驗（指上市前最後一期臨床試驗），解盲發現對患者手術後疼痛的改善具有正面效應。

檢調獲報，在懷特痛寶公布解盲結果前，李成家疑指示游菁惠於2016年1月至2月間，利用特定人頭帳戶買進300多張美吾華股票，涉嫌內線交易，儘管股票目前並未賣出，但擬制性獲利約80多萬元。

北檢昨日兵分四路搜索美吾華、懷特公司，及李成家、游菁惠兩人住處，並以嫌疑人身分約談李、游二人，另約談五名關係人，全案朝內線交易罪偵辦。李成家昨日傍晚移送台北地檢署複訊時，被媒體追問時強調自己是被冤枉。

內線交易 生技 解盲

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