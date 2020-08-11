中悅砸26億元搶下千坪精華地 台中豪宅市場挑戰7字頭

台中七期新市政中心再傳土地交易！繼興富發以單價350萬元購入大遠百旁角地，改寫台中土地新高價後，桃園豪宅王中悅建設也跟進搶地，以總價26.78億元買下市政北七路逾千坪精華地，換算單坪255萬元，市場推估，未來推案單價將破7字頭。

今年截至目前，七期土地成交總額達199.74億元，尤以新市政中心最熱絡，最新一筆交易為中悅建設買進市政北七路及惠中二街、惠中三街3塊新七土地，合併總面積達1,050坪。

長年在桃園打造指標豪宅的中悅建設，原計畫年底於台灣大道推出台中首件豪宅案，並與操刀台北知名豪宅「文華苑」的HLA國際設計團隊攜手合作，如今再傳搶下七期精華地，更添話題性。

目前，周邊指標豪宅如「大陸寶格」、「寶輝秋紅谷」均價皆站穩6字頭，而最新實價揭露，「寶璽天睿」28樓戶成交單價68.2萬元，拉升社區均價達67.2萬元，預估未來七期豪宅市場可望突破7字頭。

看準台中未來發展性，不少北部建商紛紛南下獵地，以七期來看，光是市政北七路就有大陸、興富發、中悅相繼插旗。其中，興富發於市政北七路、惠中路口土地，預告規劃超過60層複合式商用大樓，將成台中最高建物。

大陸建設繼「中信金控台中金融大樓」找來西班牙建築團隊EMBT規劃，「寶格」、「麗格」兩案由義大利國寶建築大師Antonio Citterio打造其全球唯一的超高層住宅系列作品後，計畫明年於惠中一街口推出第四件作品。

此案已找來國際建築建築團隊積極規劃中，坪數48至75坪，總銷約60億元，將在台中打造全台唯一的國際建築街廓，並改寫台中建築天際線。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，現階段七期開發漸趨飽和，精華區可開發土地稀有。