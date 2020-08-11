後疫情時代 穆迪：全球供應鏈將加速變動

國際信評機構穆迪今（11）日指出，新冠肺炎將加速改變全球貿易關係與供應鏈的轉變，不再依賴中國供應鏈，藉此變得更加健全、分散且以地區為中心，進一步強化全球化的進展，而台灣等經濟體將從中受益。

穆迪認為，疫情衝擊全球經濟、美中關係緊張以及經濟發展帶來的人力成本升高等因素，使得後疫情時代全球供應鏈將會有所改變，成本效益與安全上的考量，將會使得政府與公司開始思考供應鏈的多元化，形成一個分散與區域性的全球貿易，而部分國家將受益，而部分國家將會受到負面影響。

穆迪亞太區董事總經理Michael Taylor表示，藉由增強供應鏈的實力確保其安全性，將成為政府與公司的首要目標，超越成本與效率的考量，能受益的亞太國家通常都是具備良好的經濟基礎、完善的基礎設施、足夠的人力資本及較低的地緣政治與供應安全風險國家。當公司積極採取多元的供應鏈時，部分亞洲市場將受益，像是台灣、越南以及泰國等國。

穆迪預計，全球貿易體系將會更加分散，同類產品的供應商範圍將擴大，生產區域也會更加廣泛，藉此減少對任何單一供應鏈的依賴，不論是單一生產商或是同一國家的生產者，而在地化的目標是將生產轉移到靠近鄰國市場。

穆迪認為，供應鏈轉移的程度因行業而異，取決於對供應安全的總體考量，預估取決於安全與戰略因素，醫藥技術及其設備、高科技、機械及能源等產業轉移最大。