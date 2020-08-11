快訊

AA制雙方決定就好？約會文本與性別規範下 沒那麼簡單

羅霈穎猝死檢驗出爐 服用多種藥物造成意外

後疫情時代 穆迪：全球供應鏈將加速變動

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

國際信評機構穆迪今（11）日指出，新冠肺炎將加速改變全球貿易關係與供應鏈的轉變，不再依賴中國供應鏈，藉此變得更加健全、分散且以地區為中心，進一步強化全球化的進展，而台灣等經濟體將從中受益。

穆迪認為，疫情衝擊全球經濟、美中關係緊張以及經濟發展帶來的人力成本升高等因素，使得後疫情時代全球供應鏈將會有所改變，成本效益與安全上的考量，將會使得政府與公司開始思考供應鏈的多元化，形成一個分散與區域性的全球貿易，而部分國家將受益，而部分國家將會受到負面影響。

穆迪亞太區董事總經理Michael Taylor表示，藉由增強供應鏈的實力確保其安全性，將成為政府與公司的首要目標，超越成本與效率的考量，能受益的亞太國家通常都是具備良好的經濟基礎、完善的基礎設施、足夠的人力資本及較低的地緣政治與供應安全風險國家。當公司積極採取多元的供應鏈時，部分亞洲市場將受益，像是台灣、越南以及泰國等國。

穆迪預計，全球貿易體系將會更加分散，同類產品的供應商範圍將擴大，生產區域也會更加廣泛，藉此減少對任何單一供應鏈的依賴，不論是單一生產商或是同一國家的生產者，而在地化的目標是將生產轉移到靠近鄰國市場。

穆迪認為，供應鏈轉移的程度因行業而異，取決於對供應安全的總體考量，預估取決於安全與戰略因素，醫藥技術及其設備、高科技、機械及能源等產業轉移最大。

疫情

延伸閱讀

漢翔獲龐巴迪鑽石供應商奬 未來有望擴大合作

國際VLSI研討會聚焦AI、5G 工研院：摩爾定律仍然有效

美就業不振 增速不如預期

亞太疫情捲土重來 全球經濟復甦腳步恐停頓

相關新聞

世福細胞醫學科技免疫療法 進入臨床三期試驗

世福細胞醫學科技創辦人楊文光有「腦瘤泰斗」美譽，84歲高齡的他，憑藉著挑戰致死率極高惡性腦瘤的企圖心與毅力，1993年自...

冷鏈物流倉儲為何成為兵家必爭之地？業者道出原因

大型物流冷鏈倉儲成為兵家必爭之地，包括全聯、全家、統一超商等都著墨，究竟商機在哪裡？業者表示，國家的食品安全、生活水準提...

超商二哥 全家半年報突出 股價進逼統一超

全家（5903）公告7月合併營收78.3億元，年增13.52%，創下歷史新高，累計1至7月合併營收487.35億元，年增...

鴻海鄭州廠砸重金招工 最高拿38K台幣

蘋果新款iPhone組裝進展各界矚目，鴻海集團位於中國河南鄭州廠區正砸重金招人，最高可獎勵人民幣9000元（約合新台幣3...

戴口罩惹的禍？美妝市場升溫無望？CMRI：消費力道弱、比價心態強

2020年上半年全球壟罩在新冠肺炎疫情的陰影下，整個美妝市場在這波衝擊中，又受到了什麼影響呢？根據CMRI美妝行銷總研的...

南市再生能源推動成果創佳績 累積1.6GW持續全台第一

台南市政府去(108)年啟動陽光電城2.0計畫，擴大推廣轄內太陽光電設置，備案容量加速成長，市府經發局表示，累計至109...

康友證實董座失聯 高層全求去

曾是上市生技股王的康友近期頻頻爆雷，外界指董事長黃文烈疑涉掏空，康友昨晚間緊急開記者會，副總經理呂祥泰出面證實，黃文烈八...

和泰新車賣翻 營收創新高

和泰車今年前七月營收達1,358.46億元，年增14.12%，亦攀上歷史同期新高點。車商指出，今年台灣整體車市受到疫情擾...

休旅車搶手 供不應求

車市需求熱，休旅車市場戰情更高。Toyota RAV4今年7月掛牌數3,961輛，挑戰單一車款掛牌新高紀錄；本田則以CR...

三倍券效應 統一超、全家7月營收攀峰

統一超與全家昨（10）日公布7月營收，受惠於振興三倍券，單月營收都創歷史新高，其中以全家成長幅度最大，年增13.5%。

台開攜手宜必思 合推養生村

台開集團與宜必思（ibis）酒店合作，推出新型態養生村「新天堂國際養生行旅」，預計今年底開賣。台開董事長邱復生昨（10）...

營運回到疫情前水準 儒鴻下半年將逐季成長

歐美解封後，紡織股王儒鴻營運復甦超進度，儒鴻董事長洪鎮海昨（10）日表示，7月營運已經回到疫情發生前的水準，接下來看明年...

熱門新聞

拍板！保德信人壽55億元嫁台新金控

康友證實董座失聯 高層全求去

美禁微信 恐衝擊iPhone銷量

杏國新藥解盲 無需修改計畫將繼續執行臨床

北富銀授信疑案 金管會進駐調查

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。