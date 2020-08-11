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南六上半年每股大賺7.59元 賺贏去年一整年

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

南六（6504）今（11）日公告第2季財報，在口罩、手術衣出貨量大增下，上半年稅後純益為5.5億元，年增1.66倍；每股稅後純益（EPS）為7.59元，已經賺贏去年一整年。

新冠肺炎疫情帶動口罩需求全球口罩需求強勁，南六訂單滿載，6月在兩條熔噴不織布產線加入下，進一步推升營收、獲利成長。南六第2季單季營業利益為5.73億元，年增2.39倍；稅後純益4.08億元，年增80%；EPS為5.63元，賺贏去年的7.24元。

南六上半年營業利益為7.7億元，年增1.63倍；稅後純益、EPS均較去年同期翻倍成長，創下歷年同期新高。

展望下半年，新冠肺炎疫情尚未止歇，受惠市場需求強勁，且政府開放口罩外銷，南六陸續接獲東南亞國家訂單，全年營收、獲利樂觀。南六今年每股配發現金股利4.5元，7月23日進行除息，已經順利填息。

口罩 EPS

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