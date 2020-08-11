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正德海運疫情中逆勢成長 上半年獲利0.46億元

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

正德海運（2641）8月7日董事會通過今年上半年度財報稅後淨利較去年同期成長27%，上半年度合併營收新台幣3.85億元，營業毛利新台幣1.1億元，毛利率28.71%，較去年同期的營業毛利1.03億元，毛利率26.16%，年增7.19%；稅後淨利新台幣0.46億元，每股盈餘0.30元，去年同期稅後淨利新台幣0.37億元，每股盈餘0.24元。今年上半年度毛利率、營益率、稅後淨利率及每股盈餘均較去年同期提升。

正德第2季合併營收1.93億元，營業毛利0.59億元，毛利率為30.43%；營業利益較去年同期0.39億元則有23.47 %的增長，達0.45億元、營業利益率23.47 %；稅後淨利0.21億元，每股盈餘0.14元，較去年同期稅後淨利0.18億元，每股盈餘0.12元，皆呈現持續成長。

正德近兩年調整船隊營運模式，出售萬噸以下小船，購入4~6萬噸船舶，以長約鎖住獲利進入藍海持續獲利模式。營運上配合市場發展趨勢與需求加之成本控制得宜，船舶保養到位減少停租損失，整體效益逐季發酵顯現，帶動整體毛利較前一年度改善，拉升每股淨值上升，對股東權益及正德未來長期穩定發展具有正面助益。

正德於5月簽約購買載重噸數1.65萬噸散裝貨輪，在6月簽妥長約鎖住獲利且已加入營運行列，同時於6月簽署出售輕便型散雜貨輪一艘減損損失0.11億元預計8月交船。

目前正德船隊數量有15艘(含預計8月處分交船1艘)，其中12艘持有1年以上到10年長期租約，其餘3艘採1年內短期出租，租家主要營運航線已涵蓋全球。目前營運政策即租約到期續約，以合理之利潤及市場因素考量為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，以此提高獲利空間。

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