確保餐點完整 foodpanda自8月起發專用封口貼紙

為確保餐點完整性，foodpanda宣布8月起大規模印製500萬張專用封口貼紙發放至全台各地餐廳店家，首波已發放240萬份餐點貼紙予炸物及連鎖業者，包含胖老爹、繼光香香雞、艋舺雞排、好福記永和豆漿、 Mister Donut 、吉野家、すき家 Sukiya 、四海遊龍及八方雲集等。

店家出餐後可貼上foodpanda專用封口貼紙，同時foodpanda也呼籲與邀請合作餐廳店家，一同響應保持餐點完整性，以確保餐點完整送到消費者手中。若消費者收到餐點後發現包裝有缺陷或是封口貼紙遭破壞，可立即與foodpanda客服聯繫，若確認外送夥伴違反食安準則， foodpanda也將嚴正處理並視情況評估停權與否。

foodpanda營運總監余岳勳分享：「 foodpanda 一直以來非常重視外送夥伴的身心安全，也注重消費者的食安衛生，不管在教育訓練、保險、外送配備或是食品外送流程上，我們皆領先業界、不遺餘力的持續優化，讓外送夥伴安心外送，消費者也能幸福享受。」

foodpanda今（11）日首度分享業界領先的「外送夥伴 360 安心計畫」，計劃涵蓋外送夥伴從上線前、外送中、下線後，甚至是交通事故後的全方位照顧，每年投入預算高達數千萬元，致力提升外送夥伴的安全與權益，期許建立更加完善的外送環境。

foodpanda營運總監余岳勳表示：「 foodpanda除了提供多元的即時外送服務，更不遺餘力地優化外送夥伴的權益。很高興外送夥伴的權益與福利已更加完整，我們集結國泰世紀產險、新竹駕駛教育中心、特約商店等多方資源，催生了斥資數千萬的『外送夥伴 360 安心計畫』，全面升級對全台上萬夥伴的照顧，積極落實『快樂送餐、外送幸福』的目標。」

foodpanda今天也首次公開全台上萬名外送夥伴的樣貌， foodpanda外送夥伴遍佈全台灣，其中，男性外送夥伴就佔了近八成，女性夥伴人數與 2019 年相比已大幅提升至兩成占比；而在年齡分布上，則以20 - 39歲為最大宗，年輕族群占多數，而不論在平日或是周末，外送夥伴的單日平均上線時間皆為3.5小時。

觀察到外送夥伴用路時間高於一般用路人， foodpanda攜手國泰世紀產險提供外送夥伴全時段保險，包含意外傷害致失能或死亡保障提升至最高200萬元、意外傷害醫療險實支實付型且最高給付3萬元。foodpanda表示，保費全額將由foodpanda支付，是業界唯一符合台北市自治條例規範的外送平台。

同時，為加強外送夥伴的安全意識， foodpanda從去年12月起定期舉辦全方位的道路安全訓練課程，除了邀請警察舉辦道安講習外，更攜手新竹安全駕駛教育中心規劃實地演練，由專業教練親自指導外送夥伴，至今已在6個城市舉辦近20場道安訓練課程，超過500名外送夥伴共同參與。