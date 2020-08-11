馬光上半年獲利創六年來同期新高 盼旺季更上層樓

馬光-KY（4139）公告半年報，上半年歸屬於母公司稅後淨利2,615.5萬元，每股稅後純益達0.61元，相較去年同期每股稅後虧損0.58元，營運狀況明顯轉佳，並且創下近六年來同期新高表現。馬光-KY表示，看好下半年隨著雲端醫療業務正式啟動，及各項門診業務逐步進入旺季，營運表現可望更上層樓。另，馬光7月合併營收7,515.9萬元，較上月成長8％，成長力道逐步轉強。

馬光表示，上半年天津馬光與新加坡馬光營運均有新的斬獲，其中天津馬光上半年稅後淨利1,273.8萬元，除了創歷年同期新高外，幾乎達到去年全年水準。天津馬光上半年主要成長動能來自於新冠肺炎疫情迅速擴散，大陸民眾改變就醫習慣，從大醫院轉診至社區診所的人數明顯增加，公司認為此就醫習慣的改變將形成常態，也將會是公司持續成長的基礎；高毛利中醫推拿及牙科業務目前已恢復正常看診，在進入歷史旺季的下半年度，天津馬光的淨利將可期待。

在新加坡馬光方面，上半年受新冠肺炎疫情封城影響，雖中醫門診業務較去年同期減少，然受惠旗下知名品牌「黃耀南」電商部門銷售業績較去年同期倍增，加上新加坡政府因應疫情給予企業補助，新加坡馬光上半年合併營收雖呈現年減情況，獲利表現卻較去年同期大幅成長266％。

馬光對下半年營運看法樂觀審慎，主要在於天津馬光與新加坡馬光都有明確的成長動能。馬光表示，中國民眾自大醫院轉診至社區診所的就醫習慣已漸成常態，加上天津馬光的牙科、中醫推拿及中草藥等利基型門診業務均已恢復正常營運，下半年並將開設慢病體檢新業務，天津馬光下半年營運可望延續上半年的成長動能。

而天津馬光即將在9月推出的互聯網醫療服務，可望迎來公司新一波的成長動能，天津馬光是當地第一批取得該執照的民營醫療機構，目前正與天津政府醫保系統對接作業中，該互聯網醫療服務將針對天津市1,500萬人口，提供包括線上問診、健康諮詢與送藥到家等一站式雲端醫療服務，搶攻今年高達逾2000億元的中國雲端醫療市場商機。