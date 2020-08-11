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漢翔獲龐巴迪鑽石供應商奬 未來有望擴大合作

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

國內航太龍頭漢翔（2634）今（11）日宣布，獲得加拿大知名航太集團龐巴迪公司評選為鑽石供應商，未來雙方有望擴大合作關係。

漢翔以優異的產品績效及整體競爭力，突破重圍，獲得龐巴迪公頒發鑽石供應商奬，漢翔董事長胡開宏率領民用業務副總經理羅清溪等相關業務主管，共同出席線上頒獎典禮。

龐巴迪為全球知名航太集團，為商務客機市埸的翹楚，近年持續聚焦商務客機的開發，並致力於建立高績效的全球供應鏈，以超越客戶要求。

漢翔從一開始參與CL350後機身段的研發及製造，與龐巴迪的合作至今已逾20年。本次獲得鑽石供應商的產品為商務客機的後機身、垂直尾翼、水平尾翼、昇降舵及方向舵等主結構組件。

漢翔在品質、準交率以及產品競爭力等各方面，皆符合要求，長期努力被肯定，未來雙方有機會進一步擴大合作關係，創造更多合作機會。

漢翔 航太

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