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結婚10周年的看過來！雙人澎湖機票77元天天開搶

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
澎湖充滿濃濃的海島度假風情。圖／雄獅提供
澎湖充滿濃濃的海島度假風情。圖／雄獅提供

一年一度的七夕情人節即將到來，雄獅旅遊（2731）推出「七夕愛情島重溫浪漫」活動，邀請結婚10年以上的老情人們來到澎湖共度浪漫情人節，8月17日起至8月31日期間出發，天天提供10組只要77元的「澎湖三天兩夜來回雙人機票」＋「澎湖機場接駁」，共計將釋出150組300張超值的澎湖機票組合，8月12日開始每日中午12點準時線上開搶，讓結婚10年以上的愛侶們共同享受一個浪漫的海島假期，重溫甜蜜的時光。

新冠肺炎疫情趨緩，隨著國內防疫措施解封，國內旅遊市場的復甦正翻倍成長。澎湖擁有豐富的海洋生態與世界級地質景觀，吉貝沙灘完全不輸馬爾地夫，也成為超療癒的「類出國｣第一名熱門台灣旅遊目的地。隨著澎湖花火節接近尾聲，接續「2020澎湖國際海灣燈光節」登場，全台唯一海陸燈光水舞主燈秀、8公尺高美人魚主燈，整整兩個月嗨翻澎湖。

雄獅旅遊因應振興券，現正推出超值機票促銷方案，台北澎湖3日計畫旅遊票，指定出發日期可享買一送一的優惠，平均每人1,500元起。除此之外，澎湖海洋牧場海鮮餐BBQ‧經典北環古蹟‧金沙灘超值3日行程，售價9,999元起，就能體驗超酷水上活動，像是水上摩托車、香蕉船、鴛鴦飛船、搖擺快艇、水上海戰車等等，還能擁有最HOT海上娛樂船海釣新玩法，順便體驗螃蟹籠捕蟹、抓鰻管。還能跨上快艇，到海洋牧場來場趣味釣海鱺餵食秀。

或者如果想到經典的吉貝沙灘放空，還有澎湖吉貝水上活動‧海鮮BBQ‧古蹟巡禮3日行程，售價7,999元起，除了價錢超值，特別還可以在吉貝停留一晚，讓旅客能在吉貝沙灘上放空看星星，享受悠閒的BBQ與擁抱無限海景。還有超值的跳島行程，南海四島‧七美島‧海洋牧場‧古蹟巡禮3日，售價6,888元起，一次走訪南海的桶盤嶼、虎井嶼、望安嶼和七美嶼風光。

另，澎湖群島擁有豐富的海洋生態與傳承已久的人文歷史，雄獅旅遊也規劃從水上到陸上的澎湖全新玩法。無人島免裝備露營．淨灘海廢藝術DIY．忘憂島浮潛．麵線體驗4日行程售價21,900元起，由達人帶領旅客深度體驗，在秘境無人島上搭起帳篷、升起營火，享受一場接近大自然的海上BBQ，晚上還能體驗夜間SUP，探尋潮間帶生物。如果是熱愛海底世界的人，「忘憂島」正是潛客們最愛的浮潛天堂，這裡也同時是澎湖最強秘境，可以看到各式各樣的珊瑚礁與豐富的海底生態，行程中提供基礎教學及完整裝備，新手也能盡情享受海底世界的美好。

澎湖 沙灘 機票

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