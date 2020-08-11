報復性旅遊熱潮持續 ShopBack結盟Booking祭優惠
現金回饋網ShopBack與Booking.com獨家合作，今（11）日宣布即日起到8月31日，只要透過ShopBack前往Booking.com預定台灣住宿（台澎金馬），並於9月30日前完成入住，即有機會參加總價值21萬元的夢幻住宿抽獎。Booking.com順勢加碼現金回饋至12%（原6%）。
國內近期掀起一波「報復性出遊」風潮，訂房需求旺盛。ShopBack觀察，雖然國際疫情仍嚴峻，但台灣防疫有成，加上政府力推國內旅遊，不管是安心補助、振興券、農遊券等鼓勵政策下，旅遊類訂單從國內疫情獲得控制後就逐步回升，開始迎接本土零確診後更急速上漲，每月都有倍數成長。
不只訂房網訂單成長猛烈，ShopBack也說，包括體驗、票券等也都有明顯成長，尤其搭配亮點行程開賣，不管是kkday、Klook都有明顯的增長。根據Booking.com內部的訂房數據也顯示，7月最熱門飯店涵蓋墾丁、高雄、台南以及台北的知名飯店，熱門旅遊城市像是台北、高雄、台中等都頗受青睞。
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