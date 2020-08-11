戴口罩惹的禍？美妝市場升溫無望？CMRI：消費力道弱、比價心態強

2020年上半年全球壟罩在新冠肺炎疫情的陰影下，整個美妝市場在這波衝擊中，又受到了什麼影響呢？根據CMRI美妝行銷總研的「2020上半年美妝市場動態概況」最新調查發現，因應疫情的影響，確實造成了一般消費者在生活與購物習慣上的轉移，改變最劇烈的莫過於「臉部彩妝」，相較於去年下滑竟高達23個百分點。

調查發現，就連強勢的產品類別如：粉底液、唇膏、粉餅，都成為下滑最多的主要項目，而下滑原因無非與疫情期間大家都必須「戴口罩」有關。

不過，在數據中亦發現逆勢上升的兩種彩妝品項「隔離霜」、「氣墊粉餅」，都擁有高達15%以上的成長幅度。透過CMRI資料庫進一步分析，消費者評選隔離霜和氣墊粉餅的關鍵，必須保濕、自然、服貼，擁有以上特點才足以獲得消費者的青睞。

此外，CMRI也發現，在需要長期配戴口罩的情況下，消費者的關注項目漸漸從臉部彩妝移轉到其他重點，如臉部保養、身體保養、美髮以及香水香氛都是呈現成長的趨勢。

至於短期內美妝市場可能升溫嗎？CMRI分析指出，現階段雖然「消費者物價指數」隨著市場於6、7月迅速反彈，但「未來半年國內物價水準」並未隨著市場回升，顯示出消費者對於消費與購物依然持保留態度、消費力道依舊疲弱、比價心態也增強，中短期內都不存在充分的消費力道。