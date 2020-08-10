快訊

不敵連番示威 黎巴嫩內閣總辭

「涉港問題上表現惡劣」 中共宣佈制裁11名美方人士

靜巷名宅價更高！台中富人偏愛七期、單元二靜巷宅

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
實價登錄顯示，靜巷豪宅不但交易穩定且更保值，如七期府會園道、市政北二路、單元二的大墩12街，都具名人巷鬧中取靜的特徵。記者宋健生/攝影
實價登錄顯示，靜巷豪宅不但交易穩定且更保值，如七期府會園道、市政北二路、單元二的大墩12街，都具名人巷鬧中取靜的特徵。記者宋健生/攝影

隱身於黃金地段內的「靜巷名宅」吸引許多名人、企業家置產入住！據實價登錄顯示，靜巷豪宅不但交易穩定且更保值，如七期的府會園道、市政北二路、單元二的大墩12街都極具名人巷鬧中取靜的特徵。

而近期發展快速的單元二公益路生活圈，在繁華中又具高綠覆、低密度的建築特色，是新世代豪宅客的鎖定購屋區域。

觀察今年前六月內政部實價登錄資料，位在市政北二路的住宅大樓交易共7筆，平均單價為42.56萬元；而正臨百貨商圈的市政北七路交易為6筆，平均單價33.48萬元，兩者每坪相差有9萬元，直線步行距離僅1分鐘。

市政北二路早期有「名人巷」之稱，相對於新光三越第一排、夏綠地園道周邊，更加寧靜閒適，且步行前往百貨商場、歌劇院、綠園道都在咫尺內的距離，即使屋齡較久的物件，在二手市場中仍十分搶手。

而台中十大豪宅榜首「寶璽天睿」，就坐落在素有七期寧靜特區的新市政公園旁，除了正對萬坪綠覆景觀，也是新市政特區周邊容積最低、棟距最大的豪邸，成交單價落在60.9萬至82.8萬間，均價67.2萬元為台中最貴豪宅社區。

另外，已發展為新豪宅聚落的單元二公益路，最具黃金地段代表性，其中，預售案「精銳Garden One」隱身於公益路內的大墩12街，基地2,000坪留設1,500坪專屬湖泊森林庭園，享繁華便利與靜謐優雅，坪數規劃58、63、120坪，每坪單價52萬至58萬元，受到眾多企業主與豪宅客喜愛，成為單元二靜巷名宅代表建案

業者分析，台中十大豪宅排名中的建案，都是位在七期、西區、單元二，其中只有單元二為低密度開發區域，足見單元二絕佳生活環境已受到高端買家的認同。緊鄰公益路頂級生活圈的「精銳Garden One」，繁華中享受寧靜與綠意，創造獨有的綠奢華生活。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘表示，自住型豪宅客在比較選擇物件時，除了建商品牌之外，與繁華街道保持「有點近又不會太近」的距離，反倒成為適合居住的評估關鍵。

黃權銘曾遇過一位飽受百貨周年慶塞車之苦的豪宅客，迅速搬到兩條街外的新家，兩者相距僅500公尺、走路3分鐘距離，居住滿意度卻有天壤之別。

例如最新台北十大豪宅榜中，第四至第七名的「西華富邦」、「皇翔御琚」、「文心信義」、「文華苑」等建案都位在大馬路第二排。台中十大豪宅中的「寶璽天睿」、「龍寶四季臻邸」、「雙橡園1617」等，也都位在靜巷中，中部企業主指名度相當高。

豪宅 建案 實價登錄

延伸閱讀

房市急速升溫狂吸客 「新莊海悅花園」兩個月熱銷8成

水岸第一排豪宅景觀等級 北市百齡社宅預計2024年完工

豪宅魅力？台南三倍券登錄金額破7億

半島千金與愛貓共住雙層豪宅 高級生活網驚呼：比貓還不如

相關新聞

萬年清 接獲越南台商橡膠業下游廠廢水處理訂單

萬年清（6624）布局越南市場有成，今（10）日宣布，已接獲台商於越南地區設廠橡膠業下游大廠廢水處理訂單，持續全球布局。

中菲行獲利亮眼 上半年EPS 4.52元

中菲行國際物流股份有限公司（5609）董事會今（10）日通過經會計師核閱簽證109年度前半年合併財務報告，109年度前半...

國旅大復甦 六福7月營收創19個月來新高

六福（2705）公告7月營收2.38億元，年增7.57%，較上月成長103%，創19個月以來營收新高。六福表示，主要受國...

智慧醫療院長座談 強化數位、新市場

我國醫療需要多往中東、非洲等市場宣傳！貿協董事長黃志芳10日表示，貿協將會透過防疫國家館、線上媒合方式促進台灣醫療更國際化。

電動車拉貨力道強 和大7月營收連四月成長

特斯拉拉貨力道提升，汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）營收相對上半年已逐漸回溫。7月合併營收3億6,815萬元，月增...

網家打造「8月心禮節」 宣布結盟麥當勞搶中元商機

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物，連續第二年將三節合一打造「8月心禮節」，今年結合AI大數據、心理學家選...

崇友下半年認列新梯案 第3季建馬達組裝產線

電梯大廠崇友看好在手大型新梯案件可望在下半年逐步認列，規劃第3季在楊梅廠建置永磁同步馬達組裝生產線

杏一7月營收年增8.89％ 今年獲利挑戰新高

杏一（4175）今（10）日公告7月合併營收為4.83億元，較去年同期成長8.89%，累計1~7月營收達33.03億元，...

佐登下半年擴大醫美布局 進軍保健市場

佐登-KY（4190）公告半年報，擺脫首季虧損，第2季單季每股稅後純益0.9元，累計上半年稅後淨利5,257萬元，每股稅...

東陽7月營收月增16% OEM稼動率可望升到8成

汽車零配件大廠東陽自結7月合併營收新台幣14.68億元，較6月12.64億元成長16%，比去年同期18.34億元減少19...

大陸車市銷售轉好 展望正面

汽配市場樂觀，大陸車市也正面看好，以裕日車為例，上半年轉趨樂觀，帶動汽配族群的營運向上。另外，裕日車的大陸重要轉投資事業...

車市向上 零組件廠踩油門

三因素助攻，車展、促銷加上政府政策刺激，汽車零組件族群都感受到車市動能向上，包括智伸科、廣華-KY、橙的電子等均預期，後...

熱門新聞

200億 鴻海Q2獲利估增十倍

面板復甦 雙虎加薪

台積購綠電 帶動太陽能翻揚

央行暗示 台幣有貶值壓力

不再叫外送…4成不想付運費

北富銀總經理涉案 黃天牧證實有吹哨者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。