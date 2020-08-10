靜巷名宅價更高！台中富人偏愛七期、單元二靜巷宅

隱身於黃金地段內的「靜巷名宅」吸引許多名人、企業家置產入住！據實價登錄顯示，靜巷豪宅不但交易穩定且更保值，如七期的府會園道、市政北二路、單元二的大墩12街都極具名人巷鬧中取靜的特徵。

而近期發展快速的單元二公益路生活圈，在繁華中又具高綠覆、低密度的建築特色，是新世代豪宅客的鎖定購屋區域。

觀察今年前六月內政部實價登錄資料，位在市政北二路的住宅大樓交易共7筆，平均單價為42.56萬元；而正臨百貨商圈的市政北七路交易為6筆，平均單價33.48萬元，兩者每坪相差有9萬元，直線步行距離僅1分鐘。

市政北二路早期有「名人巷」之稱，相對於新光三越第一排、夏綠地園道周邊，更加寧靜閒適，且步行前往百貨商場、歌劇院、綠園道都在咫尺內的距離，即使屋齡較久的物件，在二手市場中仍十分搶手。

而台中十大豪宅榜首「寶璽天睿」，就坐落在素有七期寧靜特區的新市政公園旁，除了正對萬坪綠覆景觀，也是新市政特區周邊容積最低、棟距最大的豪邸，成交單價落在60.9萬至82.8萬間，均價67.2萬元為台中最貴豪宅社區。

另外，已發展為新豪宅聚落的單元二公益路，最具黃金地段代表性，其中，預售案「精銳Garden One」隱身於公益路內的大墩12街，基地2,000坪留設1,500坪專屬湖泊森林庭園，享繁華便利與靜謐優雅，坪數規劃58、63、120坪，每坪單價52萬至58萬元，受到眾多企業主與豪宅客喜愛，成為單元二靜巷名宅代表建案。

業者分析，台中十大豪宅排名中的建案，都是位在七期、西區、單元二，其中只有單元二為低密度開發區域，足見單元二絕佳生活環境已受到高端買家的認同。緊鄰公益路頂級生活圈的「精銳Garden One」，繁華中享受寧靜與綠意，創造獨有的綠奢華生活。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘表示，自住型豪宅客在比較選擇物件時，除了建商品牌之外，與繁華街道保持「有點近又不會太近」的距離，反倒成為適合居住的評估關鍵。

黃權銘曾遇過一位飽受百貨周年慶塞車之苦的豪宅客，迅速搬到兩條街外的新家，兩者相距僅500公尺、走路3分鐘距離，居住滿意度卻有天壤之別。

例如最新台北十大豪宅榜中，第四至第七名的「西華富邦」、「皇翔御琚」、「文心信義」、「文華苑」等建案都位在大馬路第二排。台中十大豪宅中的「寶璽天睿」、「龍寶四季臻邸」、「雙橡園1617」等，也都位在靜巷中，中部企業主指名度相當高。