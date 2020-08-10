羅麗芬-KY線上線下整合策略奏效 Q2虧轉盈、EPS 0.33元

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）公告2020年上半年營運成果暨7月營收，7月營收6,486萬元，月增14.7％、年減24.7%，為今年以來單月新高。旗下葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲三大品牌線上銷售成績提升，及線上新品牌《伊姿佰EasyBio》銷售成長，第2季成功扭轉第1季虧損狀態。下半年中國大陸經濟可望加快復甦，公司持續線上線下戰略整合，營收逐月走升可期。

羅麗芬今年第2季營收1.66億元，季增48％，年減58.6%，不過已單季轉虧為盈，第2季歸屬母公司稅後純益1,586萬元，每股稅後純益（EPS）0.33元；累計上半年營收2.79億元，年減60.8%，歸屬母公司稅後純益1,441萬元，年減94.6%，每股稅後純益（EPS）0.30元。

羅麗芬指出，新冠疫情雖於第二季逐漸趨緩，但中國大陸仍有部分地區發生新一波群聚感染，在有效防疫措施下，未讓疫情過度擴張，美容院進店與預約情況有逐步上升趨勢。

由於第2季中國大陸GDP成長3.2％，相較於第1季GDP衰退6.8％的劣勢，第2季GDP不僅成功由負轉正，更優於經濟學家原本的預期，顯示中國大陸正逐步擺脫新冠疫情對經濟的拖累。

羅麗芬解釋，公司的營運表現與中國大陸經濟成長呈現正相關，疫情期間適逢公司轉型新零售＋新服務的美容院經營模式，促使公司加速轉型，旗下葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲三大品牌加強於線上銷售之外，也積極推動線上新品牌《伊姿佰EasyBio》於微信小程序自營品牌總部商城及天貓、京東等平台上線銷售，線上/線下整合策略之成效於第二季逐步顯現。

目前中國大陸多數地區疫情控制相對良好，下游消費陸續有復甦跡象，上半年因疫情完全暫停舉辦實體活動，公司至7月初才舉辦今年第一場招商大會，本次大會參與人次達到往年的六成水準，現場氣氛熱絡，美容院業主下單情況優於預期，帶動7月營收再較上月成長14.7％，為今年以來單月新高。

此外，羅麗芬的線上銷售策略成功，建立社群和運營流量的技巧，幫助終端門店以更快速度駛向新服務的藍海市場，並有效抓住線上線下戰略整合的商機，共同拓展羅麗芬產品與美容院門店事業版圖。隨著中國大陸經濟活動升溫，下半年市場可望加快復甦腳步，公司期待線上營銷帶動線下實體通路消費力道增強，在疫情的逆境中營運逐月走升可期。