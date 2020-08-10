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興勤電子20億建楠梓第三期新廠 今日動土

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
楠梓加工區鑽石場域更新計畫首棟廠辦大樓－興勤電子新廠動土典禮，加工處長黃文谷與興勤電子董事長隋台中合影。圖／經濟部提供
楠梓加工區鑽石場域更新計畫首棟廠辦大樓－興勤電子新廠動土典禮，加工處長黃文谷與興勤電子董事長隋台中合影。圖／經濟部提供

因應台商回台投資政策，為解決廠商覓地需求，經濟部加工處啟動「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」，釋出三塊土地，其中舊女子宿舍用地，由興勤電子（2428）投資20億元興建第三期新廠房，今（10）日舉行動土典禮，將興建一幢地下二層、地上七層嶄新智慧科技廠辦大樓，樓地板面積達26,000平方公尺，估每公頃創造7.5億元年產值，提供250個就業機會。

經濟部加工處長黃文谷表示，鑽石場域更新計畫是加工區發展的重要里程碑，釋出從業員工服務中心、網球場綠地及舊宿舍三塊土地計3.47公頃，吸引興勤、日月光、華泰、宏璟建設等四家事業參與投資，總投資額高達406億元，興建三幢高容積廠房、一幢嶄新亮眼的新從業員工服務中心與附建一座4,300平方公尺生態公園。

興勤電子董事長隋台中說，加工處創造楠梓加工區優質投資環境，透過推動鑽石計畫釋出寶貴的產業用地，興勤電子將持續投資營造更好的就業環境、研發最新的技術、從事最高端的製造，未來希望能增加高附加價值產品比重，為產業轉型跨出重要步伐。

興勤電子公司創立於1979年，致力經營電子保護元件領域，針對電子產業的需求，提供「過電流保護」、「過電壓保護」、「過溫度偵測與防護」三大類的電子電路保護解決方案，以專案技術能力，勤實經營風格，持續朝向「保護元件首選品牌」目標努力。

加工處說明，興勤電子公司興建楠梓加工區第三期廠房，整體建築景觀規劃重點為營造綠色廠房大樓，兼顧企業發展與低碳環保回收概念，將雨水、廢水回收再利用，配合西曬直射調整各向立面開窗角度，以因應南台灣炎熱氣候並降低空調負荷，減少環境衝擊。

興勤電子除興建一幢智慧科技廠辦大樓外，並規劃於基地旁闢建一處4,300平方公尺生態公園後捐贈回饋予園區，提供區內從業人員及鄰近居民共同使用，並採用多層次植栽、濃縮自然及生態景觀池等設計元素，讓使用者貼近自然。

經濟部

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