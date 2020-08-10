廣越7月營收月增12%、創歷史同月次高 第3季看旺
廣越（4438）公告7月合併營收17.72億元，為歷史7月次高，較6月成長12.97%，較去年同期年減15.28%。公司表示，進入傳統旺季後業績逐漸加溫，讓下滑趨勢逐步減緩，終端客戶消費力道讓品牌客戶訂單逐漸釋出，
廣越累計今年1~7月營收67.92億元，較去年同期下滑19.61%。公司表示，8、9月向來為羽絨衣業績歷年最高峰、且通常呈現月月高，第3季業績可期。
廣越主管表示，受到疫情之影響，7月業績較去年同期衰退，但仍為歷年7月份次高業績，顯示本業仍是好的，只是受到疫情影響所壓抑，但由於部份品牌客戶先前訂單回籠，目前看來中國大陸市場復原的情形優於歐美許多，其所受疫情影響相對輕微。
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