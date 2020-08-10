萬年清 接獲越南台商橡膠業下游廠廢水處理訂單

萬年清（6624）布局越南市場有成，今（10）日宣布，已接獲台商於越南地區設廠橡膠業下游大廠廢水處理訂單，持續全球布局。

萬年清過去主要隨集團客戶拓展海外市場，包括進入越南、印尼、泰國、尼加拉瓜、賴索托、柬埔寨、墨西哥及大陸等市場，近三年聚焦的市場除台灣外，還包括大陸、越南及印度等。108年營收貢獻主要來自於台灣集團客戶紡織、染整業於越南設廠的廢水處理，除應用萬年清核心技術產品外，也是萬年清第一個水回收系統實績。108年越南地區占營收比重為57%。

由於廢水回用可以大幅降低生產成本，為近年各大產業於環保領域爭相努力的目標，萬年清以累積多年的廢水處理技術及成熟的水回收系統，於越南地區接獲不同產業的廢水處理訂單，贏得業界肯定。

透過越南地區客戶口碑相傳，於近日再接獲台商於越南地區新設廠的橡膠業下游大廠訂單，且該訂單集團未來預計於越南地區第二期新廠建廠及舊廠改善，將持續投入廢水處理資本化支出，預期對未來營收將持續帶來效益。此訂單也將於109年底陸續出貨，將依完工進度挹注營收，為萬年清進軍海外水回收市場再添佳績。