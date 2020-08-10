中菲行獲利亮眼 上半年EPS 4.52元

中菲行國際物流股份有限公司（5609）董事會今（10）日通過經會計師核閱簽證109年度前半年合併財務報告，109年度前半年集團營業額新台幣為111億8仟8佰萬元，較去年同期成長34.5%，稅後淨利為5億6仠8佰萬元，較去年同期成長176.8%，每股盈餘為4.52元，較去年同期增加2.89元或177.3%。

109年度前半年因新冠肺炎疫情災害的影響，航空公司停班停航，客運無以無繼，貨運亦受限運能航班的大幅減量，困難重重，而中菲行透過超過160個實體通路，運用無往弗屆的移動智慧平台，發揮團隊合作精神，引用多式聯運、客貨包機等危機應變措施，依各國各地不同的封城、封省、封州、封國模式，提供個別客戶國際物流的解決方案，克服各種挑戰，取得優於過去的營收與獲利。

展望未來，新冠肺炎疫情的挑戰仍然嚴峻，中菲行將持續致力創建最具競爭力的國際運輸及物流服務業者，未來的獲利將可持續成長。