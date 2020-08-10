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國旅大復甦 六福7月營收創19個月來新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

六福（2705）公告7月營收2.38億元，年增7.57%，較上月成長103%，創19個月以來營收新高。六福表示，主要受國旅復甦所帶動，至於8月營收能否續旺，則要看天氣影響，不過，整體來說，今年暑假在安心旅遊補助加上觀光局針對遊樂園推出的「致青春」方案帶動下，成為推升營收的主力動能。

受到營收利多帶動，六福今日股價表現亦頗亮眼，盤中來到16.9元，漲幅達5%。

六福表示，受到政府7月即推出安心旅遊補助及暑假檔期影響，帶動國旅復甦，並且7月以來氣候良好，六福村也舉辦夏天最夯的「冰霧派對」成功吸引年輕人同歡，促使六福村及六福莊表現十分優異，為7月以來最大營運動能，再加上六福旅遊集團推出振興三倍券活動刺激，台北六福萬怡酒店旗下敘日全日餐廳、粵亮廣式料理用餐人潮回流，每逢周末住房也同步增溫，挹注7月整體營收達2.38億元，月增1倍，年增7.57%，為2019年1月以來新高點。累計1～7月合併營收7.83億元，較去年同期減少35.49％，衰退幅度持續收斂。

營收 暑假

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