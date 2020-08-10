電動車拉貨力道強 和大7月營收連四月成長

特斯拉拉貨力道提升，汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）營收相對上半年已逐漸回溫。7月合併營收3億6,815萬元，月增4.25％、年減27.32%，累計1~7月合併營收為25億5,314萬元，較去年同期減少26.88%。

和大公告表示，今年深受全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，連帶汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流及物流，僅維持低度工廠運作，致使公司整體營收不如預期，隨著歐美各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，7月營收相較上半年已漸漸回溫，連續四個月成長，單月營收已達過往八成左右的產能。和大在美系電動車開始回補拉貨提升帶動下，業績將逐月回穩，預期第3季將可恢復正常供貨水準，重回成長力道。

今年歐美汽車大廠深受到新冠肺炎疫情影響，傳統燃油車銷量降低，但所幸綠能電動車需求在政策鼓勵下逆勢成長，因此和大全新廠房仍按照原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，預計明年初建廠完成啟用，象徵和大嘉義廠拓展為公司最大製造基地的新里程碑又邁出一大步。

為擘劃多年深根齒輪工業的研究與開發，未來更將於嘉義廠區籌設全台第一間齒輪博物館及齒輪研究所，藉以回顧和大將近60年齒輪工藝的歷程，展現和大在齒輪製造領域站穩世界領導舞台的具體表現。

展望未來全球車市轉型的發展，和大已深耕頂尖電動車廠減速機構技術超過十年以上，目前已掌握歐、美、中多家國際級電動車大廠商機及其長期發展趨勢，為客戶新開發車款獨家量產廠商，象徵和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，率先在電動車市場佔有領導地位。今年和大已走過最艱辛的上半年，預期第三季起電動車客戶報復性訂單來襲，樂觀看待公司未來營收將逐季回升水準，第3季業績重回成長軌道。