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智慧醫療院長座談 強化數位、新市場

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
專家們建議，台灣本身醫療有優勢，如果可以透過線上平台與多元行銷，可以更走到國際讓大家看見。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
專家們建議，台灣本身醫療有優勢，如果可以透過線上平台與多元行銷，可以更走到國際讓大家看見。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

我國醫療需要多往中東非洲等市場宣傳！貿協董事長黃志芳10日表示，貿協將會透過防疫國家館、線上媒合方式促進台灣醫療更國際化。長庚醫院院長馮思中表示，中東有很大的國際醫療商機，政府可以多交流。成大醫院主任許以霖則提到，可以提供非洲高收費的醫療服務。

線上平台大整合

黃志芳在「國際醫療推動再出發」座談會中說，台灣的醫療支出僅佔GDP6.6%，相比美國等已開發國家在醫療的投入要達到18%，可是台灣卻可以擁有高品質醫療，多虧各醫療院所、研發機構的努力，也在這波疫情中，獲得國際的肯定。

「看過台灣的防疫國家館網站後，AIT驚呼這應該是WHO該做的事！」黃志芳提到，防疫國家館全英文的介面，裡面匯集很多資源、防疫知識，希望各醫療機構可以在國際宣傳時善加利用，除了推銷台灣防疫產業以外，也可以善盡世界公民義務，發揮醫生要治癒病人的初心。

布局中東、非洲

中國醫院長陳宏基說，環保與慈善是目前國際醫療的主軸，還可幫助台商海外事業發展，他直言台商在國外如果只有賺錢會遭遇很多阻力，透過國際醫療合作，比在當地造橋修路都還有效，成功案例可以繼續在網路上流傳，提升台灣醫療水準高的形象，我國也可以分享這些案例給外國醫生。

馮思中說，雖然因為疫情的緣故，很多國際病人無法順利來台，不過他們都希望能夠早日來台就醫，可見台灣醫療品質口碑很好。近年來他們也將國際醫療重心轉向中東。他分析，過去中東都喜歡將病患輸往美國、泰國與南韓治療，但是近年來中東國家與美國關係轉惡，這是台灣可以把握的機會。

許以霖笑說，以前大家對非洲的印象都是史懷哲抱著黑人小孩、很荒涼的樣子，但是近年來肯亞在醫療上的花費漸增，比起台灣過往提供的免費醫療服務，他們反而比較喜歡印度的收費醫療教育，台灣的醫療技術、知識都比印度豐富，在非洲推廣醫療也要及時調整推銷方向。

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中東 非洲 黃志芳 外貿協會

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