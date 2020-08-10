快訊

「男女有別」的韓國社會 高校男師為何要出女性主義書？

電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事

必應7月營收復甦 年增45%

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

展演服務業者必應（6625）7月營收為9,238萬元，較去年同期6,355萬元，年增45%。必應表示，今年上半年度雖遇產業淡季及新冠肺炎疫情衝擊，今年前七個月累計營收年減45.8%，但7月營收復甦回穩，創今年以來新高。

今年上半年度全球展演市場受疫情影響，許多演出活動被迫延期、停辦，但台灣相較於亞洲其他地區至今仍受疫情衝擊未能開放演出或限制活動人數，疫情控制得宜，下半年度各型態演出活動，得以在做好防疫措施情況下續辦。

必應創造為軟硬體兼備的展演服務業者，深耕演唱會及各種商業活動策畫，今年在疫情爆發後，專注開發台灣市場及製作線上演出，如五月天「突然好想見到你」線上演唱會、劉若英「陪你線上演唱會」等，接下來持續有其他線上演出規畫。

展望今年第3季和第4季，必應參與的活動及演出包括「Since 5566」高雄巨蛋演唱會、2020超犀利趴11、蘇慧倫「生命之花」30周年演唱會台北場、齊跡2020任賢齊演唱會台北站、田馥甄一一巡迴演唱會、鼓鼓呂思緯「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會、2021年台北最HIGH新年城-跨年晚會、新創街頭市集「顆顆書店」等，下半年度營運可期。

演唱會 疫情 營收

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

劉若英曝媽媽經 1招收服5歲兒

鼓鼓考慮娶大元 闖關怕被老闆五月天追債30萬

蘇慧倫隔13年簽唱會唱哭男粉 揭9月開唱不給兒子來原因

相關新聞

網家打造「8月心禮節」 宣布結盟麥當勞搶中元商機

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物，連續第二年將三節合一打造「8月心禮節」，今年結合AI大數據、心理學家選...

崇友下半年認列新梯案 第3季建馬達組裝產線

電梯大廠崇友看好在手大型新梯案件可望在下半年逐步認列，規劃第3季在楊梅廠建置永磁同步馬達組裝生產線

杏一7月營收年增8.89％ 今年獲利挑戰新高

杏一（4175）今（10）日公告7月合併營收為4.83億元，較去年同期成長8.89%，累計1~7月營收達33.03億元，...

佐登下半年擴大醫美布局 進軍保健市場

佐登-KY（4190）公告半年報，擺脫首季虧損，第2季單季每股稅後純益0.9元，累計上半年稅後淨利5,257萬元，每股稅...

東陽7月營收月增16% OEM稼動率可望升到8成

汽車零配件大廠東陽自結7月合併營收新台幣14.68億元，較6月12.64億元成長16%，比去年同期18.34億元減少19...

大陸車市銷售轉好 展望正面

汽配市場樂觀，大陸車市也正面看好，以裕日車為例，上半年轉趨樂觀，帶動汽配族群的營運向上。另外，裕日車的大陸重要轉投資事業...

車市向上 零組件廠踩油門

三因素助攻，車展、促銷加上政府政策刺激，汽車零組件族群都感受到車市動能向上，包括智伸科、廣華-KY、橙的電子等均預期，後...

崇越論文大賞 呼應產業趨勢

崇越論文大賞今年邁入第13年，昨（9）日舉行頒獎典禮，這項論文大賞是台灣管理學界最具公信力的碩博士論文競賽，素有「管理學...

郭智輝：發掘疫情中的機會

崇越集團董事長郭智輝指出，今年是很特殊的一年，全球歷經新冠肺炎疫情衝擊，台灣是少數能正常上班上課的地區，充分展現出韌性與...

行銷最錢線／大腦黃金圈的品牌溝通術

新加坡的高科技公司「創新科技」發明了MP3，但他們卻未成為市場領導者，直到22個月後，蘋果公司推出iPod，隨身播放器才...

經濟選書／貝佐斯經濟學

亞馬遜的魅力實在太強，導致有些人陷入無法自拔的回饋循環，發生可怕的財務危機。一鍵購買按鈕等同於收到Facebook或IG...

點子農場／稻盛和夫的經營之道

稻盛和夫是日本傳奇企業家，先後創辦兩家曾名列世界500大的企業（京都陶瓷和第二電電）。2010年，78歲的他接任已經申請...

熱門新聞

台積電將稱霸晶圓代工5年 3D封裝是未來新挑戰

KO高利定存！8月將除息ETF 最高報酬率8%

200億 鴻海Q2獲利估增十倍

台積購綠電 帶動太陽能翻揚

面板復甦 雙虎加薪

不再叫外送…4成不想付運費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。