必應7月營收復甦 年增45%

展演服務業者必應（6625）7月營收為9,238萬元，較去年同期6,355萬元，年增45%。必應表示，今年上半年度雖遇產業淡季及新冠肺炎疫情衝擊，今年前七個月累計營收年減45.8%，但7月營收復甦回穩，創今年以來新高。

今年上半年度全球展演市場受疫情影響，許多演出活動被迫延期、停辦，但台灣相較於亞洲其他地區至今仍受疫情衝擊未能開放演出或限制活動人數，疫情控制得宜，下半年度各型態演出活動，得以在做好防疫措施情況下續辦。

必應創造為軟硬體兼備的展演服務業者，深耕演唱會及各種商業活動策畫，今年在疫情爆發後，專注開發台灣市場及製作線上演出，如五月天「突然好想見到你」線上演唱會、劉若英「陪你線上演唱會」等，接下來持續有其他線上演出規畫。

展望今年第3季和第4季，必應參與的活動及演出包括「Since 5566」高雄巨蛋演唱會、2020超犀利趴11、蘇慧倫「生命之花」30周年演唱會台北場、齊跡2020任賢齊演唱會台北站、田馥甄一一巡迴演唱會、鼓鼓呂思緯「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會、2021年台北最HIGH新年城-跨年晚會、新創街頭市集「顆顆書店」等，下半年度營運可期。