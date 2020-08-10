快訊

「男女有別」的韓國社會 高校男師為何要出女性主義書？

電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事

網家打造「8月心禮節」 宣布結盟麥當勞搶中元商機

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
PChome 24h購物攜手麥當勞合作新穎中元活動，強打「拜拜就要麥克鷄塊分享盒」活動，指定食品滿額贈好禮。圖／網家提供
PChome 24h購物攜手麥當勞合作新穎中元活動，強打「拜拜就要麥克鷄塊分享盒」活動，指定食品滿額贈好禮。圖／網家提供

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物，連續第二年將三節合一打造「8月心禮節」，今年結合AI大數據、心理學家選品，強打「心底話 由禮說」，迎接中元大檔，站上更趁勢祭出加碼好康，以多元的走心行銷活動，搶攻全民「心」商機。為網羅新世代族群的採購需求，網家今（10）日宣布結盟「麥當勞」助攻中元檔期，獨家合作中元活動。

網家表示，雙方將以「拜拜就要麥克鷄塊分享盒」為活動主軸，推出指定食品滿額贈好禮的好康回饋，期望翻轉消費者過往的採購習俗，讓麥當勞餐點也能成為另類新選擇，再創中元新話題。

此外，中元採購旺季強勢開跑，PChome 24h購物進一步觀察，受惠網購快速到貨、箱購免搬運的特色，近年來許多消費者轉向至虛擬通路採購普渡供品，分析站上中元消費趨勢，PChome 24h購物指出，因應今年上半年宅經濟需求高漲，不少消費者養成居家料理的習慣，其中，乾拌麵具備料理簡單、上桌快速兩大特色，且近來各大品牌爭先加入銷售市場，多元風味口感及麵條選擇，帶動拌麵商品買氣激增，成為中元熱門採購首選。

今年乾糧果腹類、調味罐頭商品亦於站上掀起搶購熱潮，多數消費者看準此類型商品體積輕巧、易保存的特性，搭配站上箱購促銷優惠，吸睛的高性價比，促使購入大組數與箱購的比例較往年提升許多，買氣暢旺。另外，上半年多數消費者減少國外旅遊行程，進口零食採購需求攀升，且尤以日、韓零食倍受國人喜愛，中元採買以小份量包裝、易攜帶分食的零食品項最受青睞，如東南亞的海苔、日本米果、韓國堅果等皆相當受歡迎。

網家心禮節開跑，全站集結百大品牌推出眾多優惠活動，為滿足中元節一站購足的採購需求，今年站上也推出多款箱購零食及拜拜箱商品，並且針對不同預算需求，提供888-3,688元的拜拜箱組合，同時提供獨家及精選商品，提供消費者多元豐富的採購選擇，且即日起至9月16日，儲值買食品單筆消費滿2,000元登記再抽10%P幣回饋。

零食 網家

延伸閱讀

限量7萬個！麥當勞「小小兵萬用置物籃」超萌登場

麥當勞破例早上七點炸薯條 背後藏感人故事

男子酒駕想吃麥當勞 千萬保時捷衝得來速車道撞半毀

麥粉崩潰！麥當勞經典「麥脆雞」買不到了，麥當勞緊急回應

相關新聞

網家打造「8月心禮節」 宣布結盟麥當勞搶中元商機

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物，連續第二年將三節合一打造「8月心禮節」，今年結合AI大數據、心理學家選...

崇友下半年認列新梯案 第3季建馬達組裝產線

電梯大廠崇友看好在手大型新梯案件可望在下半年逐步認列，規劃第3季在楊梅廠建置永磁同步馬達組裝生產線

杏一7月營收年增8.89％ 今年獲利挑戰新高

杏一（4175）今（10）日公告7月合併營收為4.83億元，較去年同期成長8.89%，累計1~7月營收達33.03億元，...

佐登下半年擴大醫美布局 進軍保健市場

佐登-KY（4190）公告半年報，擺脫首季虧損，第2季單季每股稅後純益0.9元，累計上半年稅後淨利5,257萬元，每股稅...

東陽7月營收月增16% OEM稼動率可望升到8成

汽車零配件大廠東陽自結7月合併營收新台幣14.68億元，較6月12.64億元成長16%，比去年同期18.34億元減少19...

大陸車市銷售轉好 展望正面

汽配市場樂觀，大陸車市也正面看好，以裕日車為例，上半年轉趨樂觀，帶動汽配族群的營運向上。另外，裕日車的大陸重要轉投資事業...

車市向上 零組件廠踩油門

三因素助攻，車展、促銷加上政府政策刺激，汽車零組件族群都感受到車市動能向上，包括智伸科、廣華-KY、橙的電子等均預期，後...

崇越論文大賞 呼應產業趨勢

崇越論文大賞今年邁入第13年，昨（9）日舉行頒獎典禮，這項論文大賞是台灣管理學界最具公信力的碩博士論文競賽，素有「管理學...

郭智輝：發掘疫情中的機會

崇越集團董事長郭智輝指出，今年是很特殊的一年，全球歷經新冠肺炎疫情衝擊，台灣是少數能正常上班上課的地區，充分展現出韌性與...

行銷最錢線／大腦黃金圈的品牌溝通術

新加坡的高科技公司「創新科技」發明了MP3，但他們卻未成為市場領導者，直到22個月後，蘋果公司推出iPod，隨身播放器才...

經濟選書／貝佐斯經濟學

亞馬遜的魅力實在太強，導致有些人陷入無法自拔的回饋循環，發生可怕的財務危機。一鍵購買按鈕等同於收到Facebook或IG...

點子農場／稻盛和夫的經營之道

稻盛和夫是日本傳奇企業家，先後創辦兩家曾名列世界500大的企業（京都陶瓷和第二電電）。2010年，78歲的他接任已經申請...

熱門新聞

台積電將稱霸晶圓代工5年 3D封裝是未來新挑戰

KO高利定存！8月將除息ETF 最高報酬率8%

200億 鴻海Q2獲利估增十倍

台積購綠電 帶動太陽能翻揚

面板復甦 雙虎加薪

不再叫外送…4成不想付運費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。