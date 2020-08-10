網家打造「8月心禮節」 宣布結盟麥當勞搶中元商機

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物，連續第二年將三節合一打造「8月心禮節」，今年結合AI大數據、心理學家選品，強打「心底話 由禮說」，迎接中元大檔，站上更趁勢祭出加碼好康，以多元的走心行銷活動，搶攻全民「心」商機。為網羅新世代族群的採購需求，網家今（10）日宣布結盟「麥當勞」助攻中元檔期，獨家合作中元活動。

網家表示，雙方將以「拜拜就要麥克鷄塊分享盒」為活動主軸，推出指定食品滿額贈好禮的好康回饋，期望翻轉消費者過往的採購習俗，讓麥當勞餐點也能成為另類新選擇，再創中元新話題。

此外，中元採購旺季強勢開跑，PChome 24h購物進一步觀察，受惠網購快速到貨、箱購免搬運的特色，近年來許多消費者轉向至虛擬通路採購普渡供品，分析站上中元消費趨勢，PChome 24h購物指出，因應今年上半年宅經濟需求高漲，不少消費者養成居家料理的習慣，其中，乾拌麵具備料理簡單、上桌快速兩大特色，且近來各大品牌爭先加入銷售市場，多元風味口感及麵條選擇，帶動拌麵商品買氣激增，成為中元熱門採購首選。

今年乾糧果腹類、調味罐頭商品亦於站上掀起搶購熱潮，多數消費者看準此類型商品體積輕巧、易保存的特性，搭配站上箱購促銷優惠，吸睛的高性價比，促使購入大組數與箱購的比例較往年提升許多，買氣暢旺。另外，上半年多數消費者減少國外旅遊行程，進口零食採購需求攀升，且尤以日、韓零食倍受國人喜愛，中元採買以小份量包裝、易攜帶分食的零食品項最受青睞，如東南亞的海苔、日本米果、韓國堅果等皆相當受歡迎。

網家心禮節開跑，全站集結百大品牌推出眾多優惠活動，為滿足中元節一站購足的採購需求，今年站上也推出多款箱購零食及拜拜箱商品，並且針對不同預算需求，提供888-3,688元的拜拜箱組合，同時提供獨家及精選商品，提供消費者多元豐富的採購選擇，且即日起至9月16日，儲值買食品單筆消費滿2,000元登記再抽10%P幣回饋。