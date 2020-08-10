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佐登下半年擴大醫美布局 進軍保健市場
佐登-KY（4190）公告半年報，擺脫首季虧損，第2季單季每股稅後純益0.9元，累計上半年稅後淨利5,257萬元，每股稅後純益0.64元。另，公司公告7月營收2.26億，年減13.13%，月增0.4%，為今年以來新高。 佐登-KY表示，第3季開始將陸續在全台完成7家醫美診所、大陸新增兩家醫美診所，擴大醫美布局，盼兩岸醫美市場為集團注入營收動能。
除了持續擴大醫美市場的布局，佐登表示，下半年度將同步加入保健食品線，以吃出美麗健康為出發點，預計9月下旬將攜手生展生物科技與日本最大美妝品牌WELLNESS，推出佐登第一支保健品「健麗齊BC-HA複合益生菌」，打造最適合東方人腸道的益生菌。這支結合強效益生菌BC-198與小分子玻尿酸，將在佐登妮絲全通路銷售，同時展開佐登集團「食在美」新版圖。
佐登表示，將運用雙美服務，包括生活美容+醫學美容，結合保健食品串起美麗服務鏈，搭配著肌膚管理的服務提升，研發與製造團隊同步將專利產品持續問世，增添下半年業績成長動能。
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