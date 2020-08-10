口罩再現搶購潮 美廉社備妥5萬盒開放預購

近期新冠肺炎案例又見升溫，民眾憂心疫情再度爆發，預防性自保意識重燃，口罩再現搶購潮。美廉社積極協調供應商備貨，8月13日起將開放預購，5天後可取貨。

美廉社表示，近日購買口罩的民眾突然增加，光是上周，口罩銷量成長超過3-4倍，為了維持穩定供貨，自口罩開放自由買賣以來，每周進貨數千盒，平均可銷售七成以上，民眾單月搶購近六萬盒，而國際疫情持續發燒，確診案例居高不下，美廉社也持續協調供應商備貨，確保貨量及出貨狀況。

美廉社表示，為了讓更多需要的人能買到，將開放醫用口罩預購，8月13日-8月25日期間不限身分，就可以259元的金額預購南六醫用口罩（50入/盒），訂購完成後5日即可到原門市取貨，每人最多限購5盒，全台限量5萬盒。