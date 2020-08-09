產業向前衝／智慧農業App 控溫、餵飼料可遙控

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市報導
在農場設置智慧農業系統，農民透過手機App就能控制環境。記者李承穎／攝影
在農場設置智慧農業系統，農民透過手機App就能控制環境。記者李承穎／攝影

傳統農業、畜牧業常需耗費不少時間，每天重複到現場控制農場環境，有科技公司專門研發智慧農業系統，農民透過手機App就可餵飼料、調溫度和開溫室天窗等，讓農民拋開「巡田水」的舊觀念，專注在農產品質上，獲益更好。

「忠達節能科技企業社」負責人李忠恕曾在畜牧業、農業工作，看到老農中午都不能好好休息，因擔心天熱下雷陣雨，到溫室關天窗，也有農民未及時調整溫度和餵飼料，造成雞隻死亡、生病，多數農民必須時時到場緊盯，由於太過辛苦，缺工問題更惡性循環。

李忠恕說，有些青年即使返鄉務農，但沒有足夠經驗控制農場環境，造成農損過多，放棄投入農業，因此研發智慧農業系統，透過手機就能遠端控制環境，也能事前設定養殖條件。

他舉例，養雞場要保持攝氏26度，但現在常飆高溫到35度以上，農民在家利用遠端控制，就能成功降溫，不用直接到現場，供應的飼料系統若故障，也會在手機上顯示，讓農民及時修復。

若遇到午後雷陣雨，溫室內建置智慧感知器，可判斷是否下雨，自動為農民關上天窗，讓農民不必再提心吊膽。

忠達節能科技企業社在全台都有為農民建置系統，主要集中在雲嘉南等農業縣市，許多農民因此減少農損，也省去很多工作時間。

李忠恕說，目前還有很多農民留有舊觀念，認為親自到場巡視會比較安心，但其實隨著少子化，農業缺工問題會越來越嚴重，「智慧農業」是未來趨勢，將繼續推廣，希望讓更多青年願意返鄉務農。

農民 青年

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