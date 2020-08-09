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「偽出國」後健保卡竟遭註記出國 移民署回應了

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

今（9）日有媒體報導，民眾參加「類出國」微旅行，健保卡竟被註記出國，就醫時遭到診所拒收。對此移民署表示，昨日晚間已在第一時間聯繫健保署檢查相關旅客資料並刪除註記，且所有旅客紀錄均已完成更正。

移民署表示，有關旅客參加航空公司「微旅行」類出國專案航班，下機後赴診所就診，被誤為有出國紀錄而無法就診，移民署檢查發現部分旅客資料因傳送資料作業時間差致傳送健保署資料有誤。

移民署表示，此次主要是相關機關資料傳送流程造成，移民署對此表示會再檢討相關程序，確保不再發生類似情形。移民署配合防疫，每日數次提供資料給相關機關，作業項目繁雜，移民署表示，在第一時間即啟動聯繫機制刪除旅客出國註記，避免旅客權益受損。

移民 健保卡 加航

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