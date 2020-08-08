中友百貨「親子品茶」以奉茶表達對父親的感謝

今天是一年一度的父親節，中友百貨特別舉辦一場別開生面的「親子茶席」活動，共有16組共32人來參加品茶課程，主辦單位刻意安排子女為父親奉茶表達感恩的橋段，在父親節當天顯得特別溫馨感人。

這場「父親節親子茶席」體驗課程，由樸園茶業總監郭坤榮主講，郭坤榮除了是世代種茶的茶葉職人之外，也身兼「中華茶學研究學院」常務理事，來自北部石門鄉的製茶世家，早期以製作"阿里磅紅茶"名聞遐邇。

郭坤榮自詡為愛茶之人，以自然農法施作，重視安全健康生產更兼顧生命與生態的平衡。秉持愛茶之人理念，竭盡全力守護天地的恩賜，將滿滿敬畏與感謝天地之情懷揉注入每一滴茶湯之中。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨相關企業「神農山莊」，近年在杉林溪種植了一片高山茶園，今年首度量產杉林溪高山春茶，茶湯濃郁香氣醇厚，自創品牌『茶知道』，目前在B棟13樓生活好品販售試水溫。

這次邀請茶葉職人郭坤榮一起參與親子茶席推廣活動，也希望藉由這場活動，同時帶給消費者學習品茶知識，以及增進親子互動，為生活添進儀式感，另外也讓孩子們藉由奉茶給父親的回饋，感受對父親的感恩及愛。

簡聰政說，這場親子茶席體驗活動受到非常大的迴響，一開放報名馬上就額滿，在這一個小時的活動當中，參與的顧客們無不專心聽郭坤榮講解茶道，並細細品味茶湯帶來的馨香與甘醇，為平時忙碌的生活帶來寧靜撫慰。

最令人動容的，就是活動尾端孩子奉茶給父親的畫面，一杯溫潤的茶湯道盡了孩子對父親的感謝，參與活動的顧客都覺得，這場茶席非常值得紀念，很開心能有百貨公司舉辦這樣意義非凡的品茶活動。