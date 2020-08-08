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台灣虎航航空體驗營 首發團登場

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
由台灣虎航與KKday獨家合作於暑假期間限時限量推出的「台灣虎航航空體驗營」，首場於今（8）日父親節登場。　圖／台灣虎航提供
由台灣虎航與KKday獨家合作於暑假期間限時限量推出的「台灣虎航航空體驗營」，首場於今（8）日父親節登場。　圖／台灣虎航提供

台灣虎航與KKday獨家合作於暑假期間限時限量推出的「台灣虎航航空體驗營」，首場於今（8）日父親節登場，後續將於每周六舉辦共計八場，自上（7）月底開賣以來市場反應熱烈，造成搶購熱潮，其中不乏許多父母帶著小朋友一起來參與。

今日一早桃園機場第一航廈七號櫃台，便由台灣虎航的當家網紅虎將迎接興奮前來參加的民眾，參加者紛紛搶著握手合照，場面熱絡。隨後，參加民眾以團進團出的方式，依續體驗地勤及運務同仁工作內容、海關安檢說明、台虎飛機近距離接觸、機務相關知識，隨後也實際登上台灣虎航A320客艙認識客艙組員的工作內容並享用機上餐，同時也安排機場跑道巡禮，以及機場免稅商店採購等精彩又豐富的滿滿一日體驗行程。最後，完成所有體驗營內容的參加者，也都獲得由虎將親自頒發的精美結業證書及台虎小禮包，收獲滿滿！

其中一位帶著小朋友完成體驗的林先生表示，「我本身就是一個航空迷，藉由這次參與台虎體驗營的深度導覽介紹，除了對航空業的操作面相有更進一步的認識外，也讓我的小孩有機會認識航空的獨特魅力，今天真的是度過一個充實又具意義的父親節！」

「台灣虎航航空體驗營」於暑假期間的每個周六舉辦，陸續還有8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日，共計七個場次。預計將於明（9）日中午12時將針對8月29日、9月12日、9月19日及9月26日的場次再加開少量席次，每人費用為新台幣2,999元，欲購從速。凡於KKday購買本行程者，還可以半價優惠加購桃園捷運一日票，更多「台灣虎航航空體驗營」之相關訊息請見活動網頁

台灣虎航 桃園機場 父親節

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