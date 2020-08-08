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類出國拚場 長榮航空環台專案航班今起飛

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
長榮航空類出國專案航班派出空中巴士A330-300型Hello Kitty夢想機，班號特別取為BR5288，諧音意為「我愛爸爸」。 記者楊文琪／攝影
長榮航空類出國專案航班派出空中巴士A330-300型Hello Kitty夢想機，班號特別取為BR5288，諧音意為「我愛爸爸」。 記者楊文琪／攝影

受國際疫情依然嚴峻衝擊，國籍航空公司國際航班數僅剩過去的2%，為增加營收、維持在旅客心中的品牌能見度，繼台灣虎航、星宇航空之後，長榮航空環台專案航班今（8）日起飛，並特別邀請神秘嘉賓Hello Kitty，讓旅客驚喜歡呼。

昨日是父親節，長榮航空類出國專案航班派出空中巴士A330-300型Hello Kitty夢想機，班號特別取為BR5288，諧音意為「我愛爸爸」，經濟艙279席、商務艙30席全部滿座，很多家長是帶著小孩一起來搭機，在飛機上共度今年的父親節。

為了慶祝這特別的時刻，長榮航空特別於桃園國際機場第二航廈舉行慶祝活動，除席飛航儀式的內政部政務次長陳宗彥表示，因為疫情嚴峻，國人無法出國旅遊，為振興機場內業者，今年6月就發想如何活絡航空和機場內的業者，並滿足國人暫時無法出國旅遊的遺憾，以及讓國人可以從不同角度來看看台灣，於是航空公司規劃出這種繞台的「類出國」專案航班。

長榮航空總經理孫嘉明說，因為疫情的衝擊，國際航空客運大砍班，有同仁想出是否推類出國式的包機，暫時讓旅客一解無法出國的心理缺憾，他當時想，真的會有人搭嗎？沒想到一推出，很快就銷售一空，應旅客要求，在於8月15日加開一班。

他認為，從旅客的熱烈反應，可以看出國人想要出國的渴望，因此，未來還會再思考類出國的航班，例如可以從南部出發。至於類出國包機是否可為公司帶來獲利，孫嘉明表示，銷售價格幾乎是成本價，主要是滿足旅客無法出國的遺憾，並在父親節的時候，讓女客可以有一個溫馨的過節氣氛和回憶。

長榮航空指出，為了讓旅客留下難忘的美好回憶，特別與三麗鷗聯手打造獨家限定的「長榮航空Hello Kitty夢想機候機室」，從報到櫃台到候機室直抵登機門，別出心裁的布置，充滿歡樂的夢幻氛圍，都讓旅客開心不已。

而現場除了陳列長榮航空Hello Kitty彩繪機繽紛的服務用品以及多款特色餐點外，最值得一提的是夢想機「拍照打卡區」，不但有呼應機身彩繪的七彩拱門，Hello Kitty也邀請了眾好友們共襄盛舉，包括布丁狗、酷企鵝、大眼蛙及大耳狗寶貝喜拿，帶著專屬旅遊配備，陪伴大家快樂出遊去，超萌模樣讓所有旅客都興奮的拿起手機瘋狂打卡拍照。

為了慶祝這特別的時刻，長榮航空特別於桃園國際機場第二航廈舉行慶祝活動。　 記者楊文琪／攝影
為了慶祝這特別的時刻，長榮航空特別於桃園國際機場第二航廈舉行慶祝活動。　 記者楊文琪／攝影
長榮航空類出國專案航班派出空中巴士A330-300型Hello Kitty夢想機，連餐點都搭配可愛的Hello Kitty。　 記者楊文琪／攝影
長榮航空類出國專案航班派出空中巴士A330-300型Hello Kitty夢想機，連餐點都搭配可愛的Hello Kitty。　 記者楊文琪／攝影
長榮航空環台專案航班昨（8）日起飛，並特別邀請神秘嘉賓Hello Kitty到機場送機，讓旅客驚喜歡呼。　 記者楊文琪／攝影
長榮航空環台專案航班昨（8）日起飛，並特別邀請神秘嘉賓Hello Kitty到機場送機，讓旅客驚喜歡呼。　 記者楊文琪／攝影

長榮航空 Hello Kitty 疫情

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