「睞去西班牙」文化資產園區與藝術大師洪易跨國聯展

全球新冠疫情持續低迷，民眾瘋迷偽出國，文化部文化資產局今（8）日宣布，位於台中的文化資產園區雅堂館，即日起展出「睞去西班牙」跨國聯展，要讓民眾身在台灣，也能浸染西班牙鮮豔動人的藝文饗宴。

這項聯展，由台灣國際藝術大師洪易與畢卡索和米羅的繼承者、西班牙國寶級藝術家皇·雷普耶斯，以及台灣新銳型男藝術家黃柏維等三人共同攜手合作。

今天的開展儀式，西班牙駐台代表當場頒發邀請函，邀請洪易於2020年底到西班牙藝術科學城舉辦個展，洪易也成為首位受邀的華人藝術家。

策展人北藝大博物館研究所教授廖仁義說，「睞去西班牙」跨國聯展，洪易與皇‧雷普耶斯作品坐落文創園區各角落，注入熱情活力跨越歐、亞的人文藝術風采。

復興路正門旁大草坪，巨型熊貓團團圓圓，銅雕 奔跑男孩Running boy營造「睞去西班牙」異國氛圍；雅堂館內洪易純手工鍛造超大型銅雕創作-太陽(國王)椅、月亮(皇后)椅，與亞洲首次登場雷普耶斯世界唯一8米乘8義大利知名murano玻璃西洋棋，王者對弈即刻登場。

搭載洪易創作動物雕塑群的船隻，快樂出航動物群，呼應年底受邀前往西班牙-瓦倫西亞-藝術科學城舉辦個展。另外，黃柏維隱藏版10連幅大型畫作「微霹靂-擬天人合一態」也大氣展現。

主辦單位洪忍文創分享，洪易受邀至西班牙藝術科學城舉行個展「睞去西班牙」展覽。為今年底前往西班牙的個展暖身，今天的開展典禮，西班牙駐台代表正式頒發邀請函，洪易成為第一位在此展出的華人藝術家，堪稱華人藝術家之最。

文化部次長蕭宗煌指出，「睞去西班牙」兩國的藝術家分別運用了自己家鄉文化、民俗元素及媒材等加以創作，在舊酒廠工業遺址的文化資產園區展出，即是利基於文化歷史，進一步創造與突破，將作品的價值提升至更高的境界。

文化部文化資產局長施國隆則表示，秉於推動文化藝術國際合作，且值此嚴重特殊傳染性肺炎在全球肆虐時期，期望以正向的藝術能量，來撫慰及提振大眾的精神，讓台灣藝術能量更為多元、持續發光，邁向國際。

西川淑敏日本舞踊團隊擔任開場表演，特別將日本古典舞踊融入民族舞蹈及其他各種舞蹈元素，以當代舞蹈語彙詮釋不同時空脈絡的藝象，全新創作了「光年之愛- Forget Me Not」來呼應跨國藝術交流。

台灣當代藝術家洪易，作品色彩繽紛風格獨特，將台灣傳統文化符號、用語及配色運用在他的創作上，傳遞福爾摩沙在地風俗文化。

皇‧雷普耶斯被譽為畢卡索和米羅的繼承者，聞名國際、同時也是西班牙家喻戶曉的當代藝術大師，作品以豐富的想像力與斑斕的色彩聞名，具有喜樂的童真、讓人見之愉悅的內容，富含深度又具有魔幻神秘。

此次展覽，也特別邀請台灣新生代藝術家黃柏維共同參展，透過2位大師與新生代的串聯，藝術創作展現彼此獨特的風格，讓民眾感悟藝術突破國界與心智框架的誘人魅力，撫慰因疫情而沉寂的心靈

施國隆表示，一場疫情，改變了人們的生活，卻無法澆熄民眾對藝術的熱愛，希望透過3位藝術家的展覽與對話，讓民眾藉由藝術找回身心靈，迎向更好的未來。

適逢暑假，文化部文化資產園區，展覽空間開闊，非常適合親子戶外活動，民眾可利用時間，『睞』園區，一起藉由探索藝術找尋美好生活。