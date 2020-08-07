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Xpark水族館今開幕 國壽總座透露下一個置地廣場地點

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
位於桃園置地廣場的橫浜八景島Xpark水生公園今開幕。記者戴瑞瑤／攝影。
位於桃園置地廣場的橫浜八景島Xpark水生公園今開幕。記者戴瑞瑤／攝影。

國泰人壽第三個置地廣場，今正式於桃園青埔開幕，同時宣布位於桃園置地廣場內的橫浜八景島Xpark水生公園今一同開幕。國泰人壽總經理劉上旗今也透露，置地廣場第四個地點預計會在台中的台灣大道，最晚5年內會完工。

桃園置地廣場引進浜八景島Xpark，開幕前就引起高度討論，門票在七月底開放預購後即被秒殺售罄，更創下20多萬線上報名，吸引許多民眾參觀，成為今年一票難求的年度熱門打卡點。

國泰人壽總經理劉上旗今表示，國壽目前已經在台北、台南、桃園打造置地廣場，下一個置地廣場預計會在台中，預估會在台灣大道上，但要經過選商與評估客群後才會建置，會依照法規在5年內完成建置。

劉上旗表示，國泰人壽目前總資產約7兆，其中不動產投資約5000億、佔比約7.7%。這其中商辦佔了52%、商務飯店佔19%、物流15%、住宅約2%，至於像置地廣場這類複合式商場還沒有特別拉出來計算，但比起其他壽險公司商辦佔7、8成，國壽不動產投資正走向多元化。

但劉上旗強調，不動產投資首重穩定投報率，除追求短期穩定，也要兼顧長期增資空間，目前國壽的不動產投報率皆在3%以上，而桃園置地廣場預期投報率更高達4%。而未來則看好物流的發展，目前物流投報率有達3%至5%。

另針對台南大億麗緻退租後，劉上旗表示，目前建築仍是飯店的規格，因此承租戶仍會優先考量飯店，有很多家正在接觸中，包含許多五星級飯店，因為那邊位置很好，有些不到五星級的國內飯店也有興趣，目前正在談。

而台北威斯汀六福皇宮熄燈後，日本最大鐵道集團JR東日本集團接手承租，是否受到疫情影響。劉上旗表示，JR東日本集團本來就預估在2021年春節前開幕，並沒有受到疫情而有延後開幕，與JR東日本集團合作很愉快，不受疫情影響。

國泰人壽總經理劉上旗今宣布桃園置地廣場開幕，並透露下一個置地廣場在台中。圖／國泰人壽提供。
國泰人壽總經理劉上旗今宣布桃園置地廣場開幕，並透露下一個置地廣場在台中。圖／國泰人壽提供。
位於桃園置地廣場的橫浜八景島Xpark水生公園今開幕，一早就有許多家長帶小朋友排隊等後進場參觀。記者戴瑞瑤／攝影。
位於桃園置地廣場的橫浜八景島Xpark水生公園今開幕，一早就有許多家長帶小朋友排隊等後進場參觀。記者戴瑞瑤／攝影。

國泰人壽 疫情 國壽 Xpark水族館

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