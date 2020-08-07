不只外帶外送 foodomo推餐廳「內用預約」服務

後疫情時代餐飲業數位轉型，外帶外送需求大幅提升外，美食外送平台foodomo推出「內用預約」新服務，同樣提供餐廳內用優惠，與上千家餐廳合作，即日起至8月底前，善用平台優惠，讓消費者走進餐廳吃美食的同時，也能享受到最高66％回饋好康。

foodomo執行長張鈾瑋表示，下載foodomo，不需要跨平台購買票券、或是致電餐廳預約，在APP內點選「預約內用」即可隨選自己喜愛的餐廳。到8月底，消費者只要輸入「炫父88」優惠碼就可以享有預約內用服務美食88折，加上8月foodomo回饋專案，提供INE POINTS高額點數回饋、新用戶限量299元折100折價券，加上富邦Ｊ卡結帳優惠，最佳組合等於打4折。

針對一份《2020全球消費者洞察報告》結果顯示，疫情期間有超過35%的消費者透過網路購買食品，然而在疫情趨緩後，其中86％的線上購物者仍繼續在網路購買食品。foodomo執行長張鈾瑋提出，後疫情時代來臨，民眾選擇餐飲的習慣度改變，美食外送到家已成為許多用戶生活不可或缺的一部分；外出用餐也因疫情趨緩出現睽違已久的人潮，foodomo早在幾個月前便積極開發「預約內用」服務，透過直覺的餐廳預約功能，迎接消費者重回餐廳實際享受最真實的美食體驗。