快訊

【今日精摘】收賄「最大咖」蘇震清抗告／大學指考放榜

遲來的歷史課：黨國教育曾灌輸「日本在二戰轟炸臺灣」？

松果購物公告 上半年交易額、營收、獲利維持高檔

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

興櫃股松果購物公告，上半年（1-6月）平台交易額（GMV）達14.09億元，營收達1.95億元，較去年同期成長62%；稅後淨利達2,213萬元，年增率達317%，整體表現皆維持高檔的表現。

松果購物分析交易額、營收、獲利都大幅成長的三大原因。第一是上半年聚焦AI與大數據分析應用，藉由消費者瀏覽軌跡、社群行為及交易選品等資料量優化提升更精準的「心電感應」個人化推薦模式，購買召回率達40%，並刺激行動端業績年增達57.8%。第二是宅經濟催生消費行為轉移線上，進一步帶動自煮烹調﹑日常民生﹑生活娛樂皆年成長超過95%。第三是掌握上半年各種「促銷商機」，如女王節﹑年中慶﹑母親節、振興消費潮，推升整體訂單量年增71%，帶動上半年營收達62%成長。

松果購物董事長郭家齊表示，松果購物於7月底提前落實100萬的上架貨物（SKU）數目標，以海量商品深入挖掘，帶動長尾特性商品，搭載消費越發多樣化的需求趨勢，開拓更龐大的潛在商機，在滿足消費者一站購足的需求，同時讓流量展現最大效益。

迎戰下半年，松果購物展望持續優化廣告投放效率，以CRM深度解析並打造精準行銷漏斗，擴大品牌的消費分層及分眾商機；松果購物善用行動端優勢，每日推出「爆品強搶」，網羅市場最低價的熱銷商品搶攻滑商機；松果購物可望在商品力及價格力的雙優勢加持下，堆疊推升下半年電商連波的大型促銷活動整體交易買氣，為營運帶動強勁的表現。

營收 電商

延伸閱讀

聯強上半年EPS 2.15元 看好營運動能延續到下半年

宅經濟火 任天堂獲利飆

聯電、祥碩 四檔活力旺

聯詠 Q2財報寫三高

相關新聞

foodpanda參考台灣經驗進軍日本 插旗亞洲第12個市場

foodpanda今（7）日宣布正式進軍日本市場，參考台灣的成功經驗與亞太地區的豐富資料庫，持續鞏固外送產業領導地位，擴...

堅持用本地勞工！創立30年岱稜科技擴大投資8億愛台灣

位在台南麻豆區的岱稜科技今天舉辦高效能倉儲中心動土典禮，響應台商回台投資方案，斥資８億元在麻豆興建二期高效能倉儲中心，岱...

當完兵學徒升經理竟是陷阱？他負債6000萬艱辛創業成功

35年老字號的勝群金屬公司早期從代工廠起家，董事長陳武華從1985年負債創業，創業三年還清債務，後建立自有品牌「WIN勝...

台菜業績只回復7成！二代李鴻鈞如何跟疫情共存？

8月初，台灣疫情再度升溫，餐飲業陰影籠罩。有家老牌餐廳卻不驚慌，它正積極備戰，不僅經營線上市場、更自建外送車隊，這場疫情，竟意外推動老字號的革命。

台美生技合作將擦火花？檢視台灣四大防疫產業利基

美國衛生部長長艾薩（Alex Azar）近日率團訪台，與台灣交流防疫措施、開展全球衛生合作，並為美國醫療戰備物資找到能夠信任的友邦來供應，台灣是否能成為美方可靠供應者，可檢視台灣四大防疫產業的競爭力。

「偽出國」第二班出發 星宇旅客興奮登機

為了讓在疫情期間悶壞了的民眾能重溫搭機的美好，包括台灣虎航、星宇航空、長榮航空和華航等四家業者，紛紛推出「偽出國」環島飛...

顛覆老店 「繼承者們」掀台灣「食」尚革命

台灣正邁入一餐一萬元也搶破頭的兩極化時代，百貨店取代街邊店，超商賣起手搖飲和炸雞，5年激增340個餐飲品牌，老店也紛紛換新裝。餐飲市場大革命，背後是許多近年接班的餐飲二代發功。挾著高學歷與跨國經歷，他們如何翻轉台灣「食」尚？

大同股臨會准駁 下周決議

經濟部長王美花昨（6）日表示，經濟部將在下周決議是否核准大同市場派的股東會申請。她說，大同爭議受到各界高度關注，經濟部也...

王品董座陳正輝 兼總座、CEO

王品昨（6）日公告人事異動，原總經理、執行長李森斌升任副董事長，職缺由董事長陳正輝兼任，陳正輝等於身兼三職。王品強調李森...

康友董事長神隱 平添猜疑

康友董事長黃文烈過去從大陸二手3C產品買賣發跡，人生堪稱傳奇，積攢財富多元投資，在對岸商場累積一定的「聲量」，2008年...

康友陷風暴 總座閃辭

康友陷風暴，康友-KY昨（6）日公告，總經理章永鑒辭去總座、董事職務，並同時辭掉旗下包括「六安華源製藥」在內的多家子公司...

康友傳言滿天 投資人當心

康友-KY總經理辭職，並傳出子公司六安華源製藥機器設備設定抵押，雖該公司否認，但康友昨日股價仍爆量收黑。法人指出，由於傳...

熱門新聞

「偽出國」第二班出發 星宇旅客興奮登機

北富銀老總爆出授信弊案 金管會：不排除約談說明

獨／曾是誠品五大店之一 北車M8誠品捷運店書店29日熄燈

高通5G晶片熱銷 台積跟著旺

大同股臨會准駁 下周決議

第二波疫情警報起 王美花：暫維持每日徵用口罩800萬片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。