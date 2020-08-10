蝦皮母公司1年半股價暴漲880% 全球大型股飆升之最

彭博5日外電報導，蝦皮母公司Sea雖然受到的關注度遠低於Tesla和美國五大科技股巨頭(FAANG)，但Sea已默默地成為全球績效最佳的大型股。

新加坡企業Sea 2017年在紐約證交所掛牌上市，越來越多人認為Sea總有一天會成為東南亞的騰訊或阿里巴巴，使得Sea股價在過去18個月暴漲了880%，在全球初始市值至少10億美元的公司裡創下最大漲幅。

彭博報導，Sea的主要股東涵蓋許多歐美重量級投資基金，如基金經理人Noah Blackstein掌管的Dynamic Power Global Growth Class fund，是過去十年間全球績效最好的股票型共同基金之一，此外還有知名基金Kora Management LP、 Fidelity、T-Rowe price、Capital Group等。其他重要股東，包括Chase Coleman的Tiger Global Management LLC，而騰訊目前只持有約20%的Sea股份。

Sea在今年初市值超過650億美元，首次擊敗星展集團控股有限公司與中亞銀行後，擁有了東南亞最大公司的頭銜；營收成長也很快速，在2019年躍升163%至22億美元。

彭博情報分析師Matthew Kanterman說，Sea目前最大的挑戰，是要達到投資人「與天同高」的期待。光是過去七天，Sea的股價又創下大漲28%的紀錄。

新加坡籍Sea創辦人兼執行長Forrest Li在採訪中表示，疫情期間手機遊戲與電子商務的需求飆升，他從4月起從未曾休假，以領導公司度過可能是最關鍵的一年。身家淨值估計達75億美元的Forrest Li說：「我們從業界先驅身上學到不少。但到最後，我們不需要成為他們的迷你版，我們就是自己。」。