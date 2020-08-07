瑞智7月壓縮機銷售量188.75萬台 創歷史同期新高

壓縮機大廠瑞智（4532）7月壓縮機銷售188.75萬台，創同期7月歷史新高，較上月減少9.6%，較去年同期增加60.8%，7月合併營收17.74億元，較上月減少10.1%，較去年同期增加26%

1至7月累計壓縮機銷售量1100.60萬台，較去年同期減少1.6%，累計合併營收112.34億元，較去年同期減少13%。

瑞智表示，7月壓縮機銷售量較去年同期增加60.8%，主因今年7月新國標能效實施空調廠持續出清庫存，以及閏月夏季高溫推遲，使旺季時間延長，加上，上半年因疫情影響導致房產裝修延後至下半年釋放所致。

瑞智指出，董事會承認上半年財報，上半年壓縮機合併銷售911.85萬台，合併營收94.8億元，較去年同期減少17.6%，合併稅後純益3.68億元，較去年同期減少15.9%， EPS為0.7元，較去年同期減少19.5%，主要受到新冠疫情影響，春節後空調行業上下游產業鏈無法按時復工，致使產銷不如預期，雖然Q2大陸疫情趨緩且適逢內銷旺季來臨，市場回暖，但仍無法完全彌補Q1滯後的部分，故獲利狀況仍較去年同期有所降低。

瑞智強調，步入Q3原為產業市場淡季，因受惠大陸因疫情趨緩及新國標能效出清庫存等影響內銷旺季延長，故淡季不淡，但當前全球市場疫情仍在蔓延，整體市場環境不確定性變數仍高，將觀望市場機會，以隨時因應市場波動。