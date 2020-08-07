醫療手套需求夯 申豐Q2獲利爆炸成長2.33倍

永豐餘集團旗下子公司、主要生產NBR（丁腈乳膠）的申豐（6582），受惠疫情帶動醫療手套需求大增，繼先前公布第2季營收比去年同期大幅成長63.8%，今（7）日公布獲利成長更猛，申豐第2季稅後純益3.4億元，比去年同期爆炸成長2.33倍，並較第1季增加167%，創單季獲利歷史新高，換算單季每股純益達3.25元。

累積申豐今年上半年稅後純益4.68億元，也較去年同期成長1.11倍，每股稅後純益達到4.46元，直逼去年全年每股獲利5.01元。

申豐為全球第七大NBR乳膠廠，NBR乳膠占公司營收比重將近八成。其所生產的NBR乳膠，主要應用在醫療手套，隨著這波疫情爆發，帶動NBR需求大增。而申豐3年前斥資6億元，投資新建6條NBR生產線，年產能從原本12萬噸拉升到約15萬噸，新產能於去年底加入投產，也剛好搭上這波疫情帶動的需求熱潮

成本方面，申豐上游最重要的原料為丁二烯，占成本比重高達四成，隨著今年以來國際油價回檔拖累丁二烯價格下滑，幫助申豐成本下降，產品利差擴大，更是推升申豐第2季獲利暴衝的主因。