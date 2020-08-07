疫情刺激消費者用外送 業者：將帶來長期行為改變

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

根據資策會產業情報研究所（MIC）針對台灣網友今年上半年於疫情期間，使用美食外送服務進行調查，發現有53.3%網友曾使用美食外送服務，首度使用更占了10.9%，另外，曾經使用且疫情期間頻率增加者占了22.1%。由結果看來，疫情讓接觸美食外送的消費者比例升高，業界普遍認為，這將帶來長期的行為改變。

調查結果顯示，用戶最常使用的前五大平台，依序為Foodpanda（79.6%）、UberEats（60.8%）、foodmo（8.3%）、餐廳自營平台（7.6%）與街口美食外送（5.3%）。產業分析師王琬昀表示，Foodpanda與UberEats穩坐兩大龍頭，但餐廳自營平台仍具市場潛力，其使用率在「首次使用（6.9%）」與「維持疫前相同使用頻率（9.7%）」兩大族群中皆取得第三名。

至於未使用或是無意願繼續使用的網友，前五大影響因素依序為「不想額外支付外送服務費（44.3%）」、「平台的商品單價比實體店家貴（23.7%）」、「沒有任何訂美食外送的經驗（23.3%）」、「想直接到餐廳享受氣氛及服務（19.8%）」與「所在地區的餐點選項不夠多元（12.2%）」。

針對影響網友不使用美食外送的因素，foodpanda表示，公司致力於建立完善的外送產業生態圈，目前已經與全台超過5萬家的餐廳合作，提供消費者從巷口小吃到知名連鎖餐廳的多元化選擇，還提供生鮮雜貨的外送服務。消費者可以在平台上搜尋「店內價」的餐廳，來訂購與在店家購買時相同價格的餐點。foodpanda也會不定期的推出優惠活動回饋消費者，未來也將持續優化並提供多元的外送服務，將幸福外送到台灣的每個角落。

Uber Eats除了持續擴大美食外送版圖，同時觀察到生鮮雜貨成為新戰場，今年也將此視為重點，除跟家樂福、大潤發等大型零售通路深化合作，陸續延攬Citysuper、Green and Safe、丁丁藥局、小三美日等通路成為夥伴，Uber Eats表示，去年試水溫，接下來將積極延攬夥伴，擴大在生鮮零售、藥妝等通路布局。

Uber Eats台灣區總經理李佳穎表示，去年開始做生鮮的嘗試，疫情更加速並確認此方向，因此將在「品牌競爭力」、「信賴度」、「會員機制」等三大重點施力，並持續優化App體驗，力拚差異化。App體驗未來會是發展重點之一，例如消費者點熟食重點在文字，買生鮮卻是看圖，現在的App就需要調整，評價跟搜尋也還要做更好。

李佳穎說：「當補貼戰結束，選品或許一樣，但App體驗更好、送餐體驗更好，會讓品牌有更高的價值，就形成長久的優勢。」

美食外送 Uber 疫情

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