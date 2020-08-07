中鋼運通與高雄榮總簽約 發展船舶即時通訊診療系統

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
中鋼運通與高雄榮總醫院攜手發展船舶即時通訊診療系統。 圖／中運提供
中鋼運通與高雄榮總醫院攜手發展船舶即時通訊診療系統。 圖／中運提供

中鋼運通與高雄榮民總醫院為提升船員海上航行醫療保障，雙方今(7)日在高雄榮總院內共同舉行「船舶即時通訊診察治療及健康諮詢」簽約儀式，在高雄市政府衛生局王小星主秘及健保署高屏業務組許碧升專委的見證下，由中運公司李新民董事長與高雄榮總林曜祥院長簽訂合作合約，儀式簡單隆重。

海上醫療相對於陸地而言，有其空間及距離上的限制，即使船舶上的船長、大副、輪機長、大管輪等主管皆接受過醫療急救與船上醫護等相關訓練，但對比醫師的醫療專業仍有不足。為強化船員健康照護水準，中運去年下半年開始導入船隊Fleet Express衛星通訊系統(簡稱：FX衛星通訊)，並利用FX衛星通訊的寬頻網路通訊，與高雄榮總合作建置船舶通訊診療系統，船員如有醫療或健康諮詢需求時，可即時獲得高雄榮總醫師團隊的專業建議，並指導最佳之處置方式。

船舶通訊診療系統之建置，係透過衛星網路系統，讓航行於大洋中的船舶能與岸端在跨國、跨區域的情況下進行遠距互動及病況問診，可提供船員零時差的醫療服務，雖然無法像陸地上可與醫師面對面進行診療諮詢，卻是海上航行的船員們一項重要且可靠的健康照護創新服務。

中運公司一向重視船員福利，也積極提升船隊工作環境的品質。中運公司與高雄榮總本次攜手發展船舶通訊診療系統，在符合相關法令規範及雙方努力合作下，終能開創國內航運業之先河，實現「遠距關懷諮詢、醫療不中斷」的目標，使遠洋船舶上的船員享有更即時、更有效率及更有品質的醫療諮詢服務，不僅讓船員安心，也讓眷屬放心。

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