訂單回籠優於預期 儒鴻7月營收逆勢飆上歷史次高

歐美解除封城後，訂單回籠速度優於預期，紡織股王儒鴻（1476）今（7）日發布7月營收27.33億元，較去年同期成長11%，也比6月大幅增加42.5%，衝上今年單月營收新高，也是歷史次高，僅略低於去年12月的27.43億元。

儒鴻7月營收飆高音，主要還是歐美國家解封後，服飾零售店重開，儒鴻接單成功在4月落底。惟儒鴻有成衣和布等兩大主要業務，其中成衣比較靠近下游品牌端，訂單回流的速度比較快，5、6月就已經開始反應，而7月開始，布的出貨也開始感受到訂單回溫的暖意，推升公司營收進一步走高。

其次，儒鴻因為船期關係，6月有部分出貨延到7月發生，同樣助攻儒鴻7月營收衝高。

儒鴻董事長洪鎮海6月中就已經改口預告，表示客戶回心轉意，疫情影響最壞時間已過，接下來整體趨勢向上，下半年儒鴻營收將呈現「逐季成長」。

在此之前，儒鴻昨天也剛公布半年報，受到疫情影響，儒鴻第2季營收比第1季衰退9.1%，但獲利卻不減反增，稅後純益7.1億元，比第1季逆勢成長2%，表現優於法人預期。累積儒鴻上半年每股稅後純益5.13元，已賺進半個股本。