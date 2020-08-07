捷流下半年營收、獲利 可望比上半年好

國內蝶閥龍頭捷流（4580）受惠接獲東南亞訂單及桃園生質能中心、高雄港洲際二期石化專區等挹注，下半年的營收、獲利可望比上半年好。今天股價來到102.5元，漲幅為2.7%。

捷流6月合併營收達新台幣約2億元，年增率16.41%，推估即將公布的7月營收可望比6月好，營收可望突破2億元；第二季合併營收為6.39 億元，改寫歷年單季新高，年增率6.55%。

雖然有疫情干擾，總經理陳宗曉認為目前在手訂單約8億元，目前已經接獲多筆訂單，包括東南亞訂單及桃園生質能中心、高雄港洲際二期石化專區等挹注，整體產業也會V型反轉，訂單遞延效益加持，全年營收可望創新高。法人推估全年營收約24億元。

陳宗曉表示，整體第二季獲利會比第一季好，若疫情穩住，則東南亞有可能呈現爆發性成長，對明年審慎樂觀；持續看好製造業產能重心移轉所創造的良好市場發展機會。除了將持續進行產品銷售結構優化，提升整體獲利能力外，並將積極切入包括中高階雙偏心、三偏心蝶閥及代理客製閥市場，透過鍛造以及加工上下游供應鏈垂直整合，將捷流發揮最大的量產規模效益，以助於集團穩固閥業市場占有率。