快訊

中國以外全收購？川普威逼「抖音切割」與電玩大地震

川普封殺微信 騰訊股價瞬間大跌10%

捷流下半年營收、獲利 可望比上半年好

經濟日報 / 記者黃淑惠/即時報導

國內蝶閥龍頭捷流（4580）受惠接獲東南亞訂單及桃園生質能中心、高雄港洲際二期石化專區等挹注，下半年的營收、獲利可望比上半年好。今天股價來到102.5元，漲幅為2.7%。

捷流6月合併營收達新台幣約2億元，年增率16.41%，推估即將公布的7月營收可望比6月好，營收可望突破2億元；第二季合併營收為6.39 億元，改寫歷年單季新高，年增率6.55%。

雖然有疫情干擾，總經理陳宗曉認為目前在手訂單約8億元，目前已經接獲多筆訂單，包括東南亞訂單及桃園生質能中心、高雄港洲際二期石化專區等挹注，整體產業也會V型反轉，訂單遞延效益加持，全年營收可望創新高。法人推估全年營收約24億元。

陳宗曉表示，整體第二季獲利會比第一季好，若疫情穩住，則東南亞有可能呈現爆發性成長，對明年審慎樂觀；持續看好製造業產能重心移轉所創造的良好市場發展機會。除了將持續進行產品銷售結構優化，提升整體獲利能力外，並將積極切入包括中高階雙偏心、三偏心蝶閥及代理客製閥市場，透過鍛造以及加工上下游供應鏈垂直整合，將捷流發揮最大的量產規模效益，以助於集團穩固閥業市場占有率。

營收 東南亞

延伸閱讀

桃園青埔全台最夯新興景點：X-park、新光影城，吃喝玩樂消遙一日遊

三節、重陽敬老金 桃園將排富

彩虹菸、毒咖啡包氾濫 桃園強化查緝

徐國勇參訪桃園首座社宅 跟鄭文燦喝咖啡

相關新聞

台菜業績只回復7成！二代李鴻鈞如何跟疫情共存？

8月初，台灣疫情再度升溫，餐飲業陰影籠罩。有家老牌餐廳卻不驚慌，它正積極備戰，不僅經營線上市場、更自建外送車隊，這場疫情，竟意外推動老字號的革命。

顛覆老店 「繼承者們」掀台灣「食」尚革命

台灣正邁入一餐一萬元也搶破頭的兩極化時代，百貨店取代街邊店，超商賣起手搖飲和炸雞，5年激增340個餐飲品牌，老店也紛紛換新裝。餐飲市場大革命，背後是許多近年接班的餐飲二代發功。挾著高學歷與跨國經歷，他們如何翻轉台灣「食」尚？

「偽出國」第二班出發 星宇旅客興奮登機

為了讓在疫情期間悶壞了的民眾能重溫搭機的美好，包括台灣虎航、星宇航空、長榮航空和華航等四家業者，紛紛推出「偽出國」環島飛...

堅持用本地勞工！創立30年岱稜科技擴大投資8億愛台灣

位在台南麻豆區的岱稜科技今天舉辦高效能倉儲中心動土典禮，響應台商回台投資方案，斥資８億元在麻豆興建二期高效能倉儲中心，岱...

當完兵學徒升經理竟是陷阱？他負債6000萬艱辛創業成功

35年老字號的勝群金屬公司早期從代工廠起家，董事長陳武華從1985年負債創業，創業三年還清債務，後建立自有品牌「WIN勝...

台美生技合作將擦火花？檢視台灣四大防疫產業利基

美國衛生部長長艾薩（Alex Azar）近日率團訪台，與台灣交流防疫措施、開展全球衛生合作，並為美國醫療戰備物資找到能夠信任的友邦來供應，台灣是否能成為美方可靠供應者，可檢視台灣四大防疫產業的競爭力。

大同股臨會准駁 下周決議

經濟部長王美花昨（6）日表示，經濟部將在下周決議是否核准大同市場派的股東會申請。她說，大同爭議受到各界高度關注，經濟部也...

王品董座陳正輝 兼總座、CEO

王品昨（6）日公告人事異動，原總經理、執行長李森斌升任副董事長，職缺由董事長陳正輝兼任，陳正輝等於身兼三職。王品強調李森...

康友董事長神隱 平添猜疑

康友董事長黃文烈過去從大陸二手3C產品買賣發跡，人生堪稱傳奇，積攢財富多元投資，在對岸商場累積一定的「聲量」，2008年...

康友陷風暴 總座閃辭

康友陷風暴，康友-KY昨（6）日公告，總經理章永鑒辭去總座、董事職務，並同時辭掉旗下包括「六安華源製藥」在內的多家子公司...

康友傳言滿天 投資人當心

康友-KY總經理辭職，並傳出子公司六安華源製藥機器設備設定抵押，雖該公司否認，但康友昨日股價仍爆量收黑。法人指出，由於傳...

高雄工業雙展 商機衝10億

南部產業界重頭戲，一年一度的「高雄自動化工業大展」、「高雄化工儀器展」昨（6）日同步在高雄展覽館登場，將為期四天，共有4...

熱門新聞

聯發科攜手英特爾攻5G 將於2021年初亮相

高通5G晶片熱銷 台積跟著旺

「偽出國」第二班出發 星宇旅客興奮登機

第二波疫情警報起 王美花：暫維持每日徵用口罩800萬片

大同股臨會准駁 下周決議

疫情衝擊 北市逾2萬人遭裁員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。