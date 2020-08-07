房仲出身卻打下年營收20億醫美江山 林信一的經營學

看好後疫情時代健康商機，年營收逾20億元的星和醫美集團宣布計畫3年內達成兩岸100店的展店目標。星和醫美集團執行長林信一指出，目前星和在台灣已有10家醫美診所，中國5家，接下來並計畫分別在台灣和中國各再展店40家，中國會以廣州為重點發展城市。

星和醫美集團執行長林信一強調，企業一定要對自己的能力、定位清楚的認識，平時或許無法體會，但如果不了解自己，遇到像現在這樣新冠肺炎疫情大浪，很容易亂出招而自取滅亡。

談起後疫情時代，企業如何做到超前布署，減少疫情衝擊？林信一表示，後疫情時代，健康成為更被關注的議題，星和除了陸續引進高科技健康儀器，希望透過非侵入性的方式讓使用者有更健康的身體外，星和醫美集團也與眼科、牙醫合作，推廣近視雷射和牙齒矯正。同時，也計畫在明年跨足中醫和復健科的合作上。

林信一強調，他認為醫美的定義是「健康是基礎，美麗才是加分」。

星和醫美集團自2008年成立至今，以口碑行銷為根基，12年內成為全台前三大醫美集團，業界都知道，網紅們娓娓道來的文字，訴說真實的服務體驗，更是星和最厲害的武器。

除了靠口碑行銷在台灣打下醫美江山外，房仲業出身的林信一另有一套「不要迷信黃金店面」的經營管理哲學。

林信一指出，做服務業，要先了解自己的DNA是什麼？服務業有分，有的是賣貨和賣服務的混合，像是餐廳、超商，這類型的商業屬於短鍊型，解決顧客的方式強調方便、CP值高等立即性需求，人潮、過路客成為主力，店點開在哪裡很重要。

但是，想做醫美的客人，會上門的很少是臨時起意。對此，林信一表示，那你把店面開在忠孝東路的黃金地段幹嘛？林信一說，醫美的商業模式就是很純粹的服務，要做長線型生意，不迷信黃金店面，擺脫了高租金制約，才能花更多心力提升服務品質，而這也是星和一開始就走對的方向。

此外，今年的新冠肺炎來得又急又猛，也因為這波疫情，迫使很多企業思考轉型對策，其中抱團取暖是企業面對疫情常見的應變措施，A商家聯合B商家一起做折扣，例如飯店業者和旅遊業一起推出促銷優惠，但去年7月星和醫美集團就曾發起了「SAY（Star And You）星和你生活服務品牌聯合會」，集結眾多生活消費品牌，提供服務和優惠商品給消費者，包含：藝術課程、美甲、美容、美髮、餐廳、居家生活等，目前已在台灣、上海共同舉辦過30場。

林信一進一步指出，截至目前為主，「SAY（Star And You）星和你生活服務品牌聯合會」的銷售已創造出5,000萬元的營業額。而能夠做到這種抱團模式，是因為星和醫美集團前面先摸索出用網紅推廣串連的方法，林信一表示，他最後的目的，仍是要擺脫賣貨思維，成為本地服務業者的電商。

林信一強調，其實開公司，重要的是政策要有延續性，你要思考現在做的，疫情過後還可以做。企業領導者要了解自己的能力在哪，不要病急亂投醫，更忌諱因一時興起，做能力所不能及的事，當老闆沒能力而貪心的時候，就是悲劇的開始，且善用科學和數據提升企業能力，更是後疫情時代的創業之道。