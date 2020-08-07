北市居然還有一字頭房價 都在這兩條路

近二年房價回升，不只大台北，連桃園、台中也都有業者打出「最後一字頭」。觀察實價資料，其實台北市一直到今年都還有房子以一字頭、一坪不到20萬元交易，但數量不多，不含地下室，僅有四間，都在北投，集中在兩條路。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，實價資料，北市今年交易單價一字頭的物件不少，但大多是親友交易，有些親友交易甚至一坪只賣2萬元，另外有一些抵債、小坪數持分交易，或小坪數個人倉儲產品，地下室停車位。

有一些地下室中古套房也以一字頭交易，如北投溫泉路就有六間下室小坪數套房，以總價100多萬交易，每坪十多萬。若扣除地下室產品，正常住宅就僅有四間，都在北投區。

最多的是在新北投的泉源路。一棟屋齡38年、7樓華廈，今年成交三戶，其中一樓戶，面積27.7坪，今年二月以495萬元轉手，每坪僅17.9萬元，還不到18萬元。

另兩戶坪數較大，二樓戶約80.5坪，今年二月以1,600萬元轉手，每坪19.8萬元。 三樓戶也差不多坪數，以1,530萬元交易，每坪19萬。

陳傑鳴表示，實價資料，北投泉源路中古房價二、三字頭，條件差一點的，可能就落入一字頭。

另外一戶在復興崗附近的崗山路，一間89坪一樓戶，今年3月以1,680萬元交易，每坪18.8萬元。