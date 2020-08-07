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星宇航空「好想出國」飛行假期體驗 今天啟飛

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
星宇航空「好想出國」飛行假期體驗今啟航旅客像出國一樣的進行登機前的各項手續。
星宇航空「好想出國」飛行假期體驗今啟航旅客像出國一樣的進行登機前的各項手續。

星宇航空「好想出國」飛行假期體驗今（7）日啟航，早上7時開櫃前，機場櫃買已經出現旅客就迫不及待的在星宇櫃檯前排隊等待，要讓所有參與民眾感受到不同的體驗，星宇航空勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客旅客，有一位旅客表示，「機票比口罩還難搶」。

疫情讓人悶得發慌，看準民眾「想飛」的心，國內四大航空業者推出「微出國」帶著民眾一起旅行去。昨天台灣虎航第一班開跑後，今天則是星宇與KLOOK獨家販售推出純飛行體驗和商務艙＋大溪威斯汀外，還有其他機加酒組合起飛，由星宇航空董事長張國煒將親自執飛JX-8888航班。

國內熱門點到處都是人，這次航空業推出類出國搭機旅程，不少旅客趁暑假全家大小一起來類出國旅遊，星宇 JX8888 好想出國飛行假期體驗航班11:00啟航，不少人在候機室與星宇空服員合影留念，在搭機前旅客無懼烈日曝曬，在機坪上輪流與帥氣的地勤人員及航務車輛合照。

國內的業界指出，雖然一架類出國的班機總收入推估僅200餘萬元，對於總營收的貢獻真的非常少；這樣的活動，對航空公司、消費者來說都是一種全新的試驗，民眾就像出國一樣，必須出海關，進到免稅商店，搭上機後的用餐需求等，都將間接帶動周邊的空廚、免稅商店等增加人流及收入。

星宇航空「好想出國」飛行假期體驗8月7日啟航，早上7:00開櫃前，機場櫃買已經出現旅客就迫不及待的在星宇櫃檯前排隊等待。業者提供
星宇航空「好想出國」飛行假期體驗8月7日啟航，早上7:00開櫃前，機場櫃買已經出現旅客就迫不及待的在星宇櫃檯前排隊等待。業者提供
星宇 JX8888 好想出國飛行假期體驗航班11:00啟航，搭機前旅客無懼烈日曝曬，在機坪上輪流與帥氣的地勤人員及航務車輛合照。業者提供
星宇 JX8888 好想出國飛行假期體驗航班11:00啟航，搭機前旅客無懼烈日曝曬，在機坪上輪流與帥氣的地勤人員及航務車輛合照。業者提供

星宇航空 航空業 免稅

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