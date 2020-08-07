星宇航空「好想出國」飛行假期體驗 今天啟飛
星宇航空「好想出國」飛行假期體驗今（7）日啟航，早上7時開櫃前，機場櫃買已經出現旅客就迫不及待的在星宇櫃檯前排隊等待，要讓所有參與民眾感受到不同的體驗，星宇航空勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客旅客，有一位旅客表示，「機票比口罩還難搶」。
疫情讓人悶得發慌，看準民眾「想飛」的心，國內四大航空業者推出「微出國」帶著民眾一起旅行去。昨天台灣虎航第一班開跑後，今天則是星宇與KLOOK獨家販售推出純飛行體驗和商務艙＋大溪威斯汀外，還有其他機加酒組合起飛，由星宇航空董事長張國煒將親自執飛JX-8888航班。
國內熱門點到處都是人，這次航空業推出類出國搭機旅程，不少旅客趁暑假全家大小一起來類出國旅遊，星宇 JX8888 好想出國飛行假期體驗航班11:00啟航，不少人在候機室與星宇空服員合影留念，在搭機前旅客無懼烈日曝曬，在機坪上輪流與帥氣的地勤人員及航務車輛合照。
國內的業界指出，雖然一架類出國的班機總收入推估僅200餘萬元，對於總營收的貢獻真的非常少；這樣的活動，對航空公司、消費者來說都是一種全新的試驗，民眾就像出國一樣，必須出海關，進到免稅商店，搭上機後的用餐需求等，都將間接帶動周邊的空廚、免稅商店等增加人流及收入。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言