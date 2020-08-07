星宇航空「好想出國」飛行假期體驗 今天啟飛

星宇航空「好想出國」飛行假期體驗今（7）日啟航，早上7時開櫃前，機場櫃買已經出現旅客就迫不及待的在星宇櫃檯前排隊等待，要讓所有參與民眾感受到不同的體驗，星宇航空勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客旅客，有一位旅客表示，「機票比口罩還難搶」。

疫情讓人悶得發慌，看準民眾「想飛」的心，國內四大航空業者推出「微出國」帶著民眾一起旅行去。昨天台灣虎航第一班開跑後，今天則是星宇與KLOOK獨家販售推出純飛行體驗和商務艙＋大溪威斯汀外，還有其他機加酒組合起飛，由星宇航空董事長張國煒將親自執飛JX-8888航班。

國內熱門點到處都是人，這次航空業推出類出國搭機旅程，不少旅客趁暑假全家大小一起來類出國旅遊，星宇 JX8888 好想出國飛行假期體驗航班11:00啟航，不少人在候機室與星宇空服員合影留念，在搭機前旅客無懼烈日曝曬，在機坪上輪流與帥氣的地勤人員及航務車輛合照。