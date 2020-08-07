高雄工業雙展 商機衝10億

南部產業界重頭戲，一年一度的「高雄自動化工業大展」、「高雄化工儀器展」昨（6）日同步在高雄展覽館登場，將為期四天，共有400餘家廠商、800多個攤位展出，可望突破近期產業低壓，衝出10億元以上的延伸商機。

此次兩個展覽的開幕式由主辦單位經濟日報副社長周祖誠主持，經濟部工業局副局長楊志清、台灣機械公會理事長柯拔希、金屬中心董事長林仁益、高市儀器公會理事長郭鵬成、高市五金公會理事長陳威豪、工具機暨零組件公會理事長許文憲等上百代表出席。

周祖誠表示，因肺炎疫情影響，許多以國際買家為主的機械產業相關展覽幾乎都已停辦，高雄自動化工業展、高雄化工儀器展是以內銷市場為主軸，在廠商要求下，主辦單位克服萬難，如期舉辦，滿足多數國內業者累積已久設備採購需求，也感謝各界的協助與支持。

他並說，經濟日報身為國內財經產業專業報，過去都是以報導及廣告來服務企業，30多年前因應企業需求，成功打造產業技術及設備的專業展覽交流平台。而自高雄展覽館啟用以來，經濟日報已連續七年舉辦多場大規模的專業展，成為產業界最倚賴的產業技術交流、商機媒合及採購平台。

2020高雄自動化工業展，規劃有工具機、智慧機械、產業機械、五金零組件、自控檢測及高雄市五金公會、台灣銲接協會、高科大，及發明技轉暨新技術等專區，匯聚國內外指標性廠商，展出最新且極具競爭力產品與技術。

今年匯聚國內外指標性廠商，包含工具機區的台灣三軸、金屬中心、德士凸輪、慶鴻機電，產業機械區的天成包裝、智慧機械區的福泰益、台灣易格斯等，都將展出整體價值鏈中所需的工業技術與最新、高端且具市場競爭力的亮點產品。

2020高雄化工儀器展，則有鑑於當前全球對於防疫相關的醫療設備、化學原料與檢測儀器等需求大增，各家廠商紛紛投入各類型研發及生產，力求抓住此波新商機，來自全台各地的專業廠商齊聚，展現台灣研發製造的實力。