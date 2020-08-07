聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄工業雙展 商機衝10億

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導
高科大副校長李嘉紘（左起）、高雄市五金公會理事長陳威豪、工具機暨零組件公會理事長許文憲、高市府副秘書長張裕榮、經濟部工業局副局長楊志清、經濟日報副社長周祖誠、台灣機械公會理事長柯拔希、金屬中心董事長林仁益、高雄市儀器公會理事長郭鵬成，共同啟動開幕儀式。主辦單位／提供
高科大副校長李嘉紘（左起）、高雄市五金公會理事長陳威豪、工具機暨零組件公會理事長許文憲、高市府副秘書長張裕榮、經濟部工業局副局長楊志清、經濟日報副社長周祖誠、台灣機械公會理事長柯拔希、金屬中心董事長林仁益、高雄市儀器公會理事長郭鵬成，共同啟動開幕儀式。主辦單位／提供

南部產業界重頭戲，一年一度的「高雄自動化工業大展」、「高雄化工儀器展」昨（6）日同步在高雄展覽館登場，將為期四天，共有400餘家廠商、800多個攤位展出，可望突破近期產業低壓，衝出10億元以上的延伸商機。

此次兩個展覽的開幕式由主辦單位經濟日報副社長周祖誠主持，經濟部工業局副局長楊志清、台灣機械公會理事長柯拔希、金屬中心董事長林仁益、高市儀器公會理事長郭鵬成、高市五金公會理事長陳威豪、工具機暨零組件公會理事長許文憲等上百代表出席。

周祖誠表示，因肺炎疫情影響，許多以國際買家為主的機械產業相關展覽幾乎都已停辦，高雄自動化工業展、高雄化工儀器展是以內銷市場為主軸，在廠商要求下，主辦單位克服萬難，如期舉辦，滿足多數國內業者累積已久設備採購需求，也感謝各界的協助與支持。

他並說，經濟日報身為國內財經產業專業報，過去都是以報導及廣告來服務企業，30多年前因應企業需求，成功打造產業技術及設備的專業展覽交流平台。而自高雄展覽館啟用以來，經濟日報已連續七年舉辦多場大規模的專業展，成為產業界最倚賴的產業技術交流、商機媒合及採購平台。

2020高雄自動化工業展，規劃有工具機、智慧機械、產業機械、五金零組件、自控檢測及高雄市五金公會、台灣銲接協會、高科大，及發明技轉暨新技術等專區，匯聚國內外指標性廠商，展出最新且極具競爭力產品與技術。

今年匯聚國內外指標性廠商，包含工具機區的台灣三軸、金屬中心、德士凸輪、慶鴻機電，產業機械區的天成包裝、智慧機械區的福泰益、台灣易格斯等，都將展出整體價值鏈中所需的工業技術與最新、高端且具市場競爭力的亮點產品。

2020高雄化工儀器展，則有鑑於當前全球對於防疫相關的醫療設備、化學原料與檢測儀器等需求大增，各家廠商紛紛投入各類型研發及生產，力求抓住此波新商機，來自全台各地的專業廠商齊聚，展現台灣研發製造的實力。

智慧機械 工具機

延伸閱讀

李眉蓁：會拚到最後一刻 否則高雄難翻身

義大利6月工業生產增幅優於預期 連兩月回升

德國工業訂單加速反彈 6月躍增27.9%

陳其邁存款13萬 江啟臣批：鬼才相信 被駁失格調

相關新聞

高雄工業雙展 商機衝10億

南部產業界重頭戲，一年一度的「高雄自動化工業大展」、「高雄化工儀器展」昨（6）日同步在高雄展覽館登場，將為期四天，共有4...

行銷線上／落實行銷4P

前陣子和一些新創團隊分享，發現他們對於行銷的認知普遍是經營粉絲團、投廣告、找網紅，當然他們說的這些沒有錯，但他們忽略了重...

趨勢觀察／視訊會議三優勢

2020年新冠肺炎疫情開啟了遠距生活的新時代，後疫情時代產業及工作模式將如何發展，也成為討論的焦點。IBM的調查報告中發...

兩岸靚人物／楊政諭 將台灣精緻農業移植大陸

台企武漢禾牧鐵板創藝料理董事長楊政諭，結合先前服務業的經驗，透過大陸鄉村振興計畫，與當地村鎮合作，在湖北鄂州設立九品香蓮...

會計師看時事／數位鑑識 防杜資訊危機最後防線

內控資源投入與成本控制究竟孰輕孰重，總在台灣企業主的決策思維裡拉扯，因成本考量而犧牲內控的狀況相當常見，然而現今進入全面...

黑沃咖啡「哈潑時尚快閃」 用創意翻轉對咖啡的想像

跳脫傳統思維，黑沃咖啡創辦人林佩霓今(6)日宣布，與時尚雜誌哈潑時尚Harper's Bazaar，聯手打造「BAZAA...

大同股東召開股臨會 金管會快速回覆經濟部

金管會主委黃天牧今（6）日表示，有關大同（2371）股東申請召開股東臨時會，經濟部洽金管會意見，金管會今天已回覆，主要將...

大同市場派能否開股臨會 經濟部預計下周決定

大同公司經營權之爭還在上演，大同市場派兩路人馬皆向經濟部申請召集股東臨時會，外界分析，經濟部駁回機率高。經濟部長王美花今...

12億元電子級硫酸廠擴廠 擴大苗栗半導體產業群聚效應

苗栗縣頭份市恆誼化工股份有限公司、台灣三菱化學公司投資12億元，擴建電子級硫酸廠及倉辦大樓，今天舉行動工儀式，預計明年中...

環狀線秀朗橋土開案明簽約 冠德斥資22億元建共構商辦

新北市環狀線「秀朗橋站」土地開發案由冠德建設（2520）投資22億元得標，明（7）日將舉行合作簽約儀式，規劃建設地上20層、地下五層...

阿聯酋航空宣布 台北-杜拜航線增為每周四班

自今日（6）日起，阿聯酋航空增加往返台北－杜拜的班次，有需要的台灣旅客可利用每周三、四、五、六的航班前往杜拜或阿聯酋航空...

口罩需求升溫 概念股走強

政府規定8大場所應配戴口罩，台北捷運也規定民眾搭乘捷運時須全程配戴口罩。受惠需求再度提升，恆大、南六等口罩概念股股價寫下波段新高。

熱門新聞

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

網曝領動滋券跳「不合規定」警告？實測領券1分鐘到手

聯發科攜手英特爾攻5G 將於2021年初亮相

第二波疫情警報起 王美花：暫維持每日徵用口罩800萬片

政府安心旅遊竟成物價下跌推手 主計總處點出這原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。