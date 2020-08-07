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行銷線上／落實行銷4P

經濟日報 / 王如沛（知名數位行銷顧問）

前陣子和一些新創團隊分享，發現他們對於行銷的認知普遍是經營粉絲團、投廣告、找網紅，當然他們說的這些沒有錯，但他們忽略了重要的基本能力，也就是從基本的行銷4P來了解自己，進而規畫出適合自己的經營方式。

一、產品：在做跟競爭對手比較的時候，除了同類型的商品外，最好還能思考──「還有什麼產品也能解決我的客群痛點？」這是一個很容易被忽略的問題。

大家通常只看眼前熟悉的競爭對手，卻忽略可能的潛在風險，最有名的例子，莫過於讓相機大廠們面臨銷售困境的，不是其他相機廠牌，而是對於年輕人來說攜帶更方便、品質也不差的照相手機。

二、價格：價格除了很直觀的銷售價格外，還包含一個潛在的「轉移成本」。我們常說中華、台哥大、遠傳這些電信業者對要攜碼跳槽的消費者提供比較多優惠，這是為了讓他們願意多費這道功夫，自然想出更多的誘因來吸引。

三、通路：你和競爭對手的產品跟服務在哪邊能看到或買到？這個問題同步需要考慮清楚的是「客群類型」，因為它會影響我們對於通路的選擇。

台灣老牌的家具廠商大漢家具，除了有自己的展示空間外，也在網路上銷售，不過因為像電動沙發或床墊這些產品，單價高也講求體驗，因此他們也在一些客群輪廓接近的賣場展示，增加讓目標客群也能實際體驗的機會。

四、推廣：當產品、價格、通路都整理了，最後就是研究怎麼推廣做行銷。透過客群的類型及他們所習慣接觸的媒體，規畫適合的曝光方式。

台灣知名的髮藝集團次方髮藝為了拓展年輕族群，除了利用一般網路廣告，也拍攝YouTube影片，透過針對年輕人會有興趣的議題來拍攝，加強在年輕族群間的影響力。

除了要做好自己的行銷4P，同時要關心競爭對手在這4P的操作，來反思自己還有什麼不足之處，才不會閉門造車，跟不上環境變化。

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