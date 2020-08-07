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兩岸靚人物／楊政諭 將台灣精緻農業移植大陸

經濟日報 / 林宸誼
台商二代楊政諭採取台灣現代精緻農業技術，結合觀光工廠營運模式，打造出精緻農業專案「官田蓮花灣」，成為兩岸合作示範點。楊政諭／提供
台商二代楊政諭採取台灣現代精緻農業技術，結合觀光工廠營運模式，打造出精緻農業專案「官田蓮花灣」，成為兩岸合作示範點。楊政諭／提供

台企武漢禾牧鐵板創藝料理董事長楊政諭，結合先前服務業的經驗，透過大陸鄉村振興計畫，與當地村鎮合作，在湖北鄂州設立九品香蓮科技農業公司，協助塗家堖鎮的官田村民種植九品香蓮，打造精緻農業專案「官田蓮花灣」。

對於台商二代的標籤，務實的楊政諭指出，現在的台二代論資本、資源、環境，跟現在的陸二代無法相比，「真正的台二代，比一般人更努力，因為有家族承擔使命壓力，再加上來自全球的競爭。」

振興產業 做大市場

現年40歲的楊政諭，2002年被母親要求到湖北武漢，幫忙打理生意，起初母親希望他能繼承商業地產事業，但楊政諭堅持自己的興趣，先是開了一家咖啡簡餐的餐廳，之後還經營過多家茶飲店。

楊政諭觀察到，隨著生活水準不斷提高，大陸消費者對餐飲的要求已不僅限於美味，食品健康成為人們關注的重點，加上大陸近年推動鄉村振興計畫，2019年，得知湖北鄂州塗家堖鎮的官田村，有一座美麗梁子湖畔。

「官田蓮花灣」種植的九品香蓮。楊政諭／提供
「官田蓮花灣」種植的九品香蓮。楊政諭／提供

儘管官田村是省級貧困村，但生態優美，民風淳樸，急須引入好項目與產業實現脫貧，於是楊政諭以先前服務業的經驗，與當地村鎮合作，從台南官田引進了九品香蓮，在湖北鄂州塗家堖鎮的官田村打造精緻農業專案。

2019年3月15日，官田村蓮花灣破土動工，同年4月30日，首批來自台灣官田的蓮花苗成功落地種植，目前蓮花灣園區建設一期已基本完成，占地112.5畝，安置了三分之二的村民就業。

楊政諭自信滿滿地說：「每年工資+流轉費（承租農村土地費用），已達到脫貧低標，如果加上來自集體股份制的收入，和我們設立的急難救助方案等，這裡不可能不振興。」

他還計畫，如果後期再把文旅開發、配套民宿業發展好，估計能刺激一波青年返鄉興業，透過生態恢復，建立村級文旅IP，這樣就能夠讓村裡那些在外打工的遊子，重新產生對家鄉的自豪感。

兩岸官田 合作示範

楊政諭表示，蓮花對生長環境要求很高，雖然官田的生態條件優越，但要完全適合蓮花種植，還需要生態涵養，基地成立這一年來，都在努力地改善水質，目的就是要更加適合蓮花種植。

「官田蓮花灣」採取台灣現代精緻農業技術+觀光工廠營運模式，目前已經成為鄉村振興+旅遊扶貧的「兩岸官田合作示範點」。

「今年因為受疫情影響，所以蓮花種植往後推遲了兩個月，否則在五一前後就進入了觀賞季。」在湖北打拚多年，本身也是一名武漢女婿，此次疫情來襲，楊政諭把妻子和3歲小孩送回鄉下娘家，只有他自己留在武漢，與自己名下的九品香蓮科技農業和禾牧鐵板創藝料理員工捐款捐物，在網路上下單，買下200套防護服捐給鄂州市塗家堖鎮。

由於身兼大陸全國台企聯青委會執行長，和武漢台青創業就業指導中心副主任，春節期間，楊政諭還向在武漢台商、台青共提供口罩500個，並送去生活必需品。

他也向全國台企聯青委會反映湖北疫情並發出號召，爭取各地青年台商的支持，在他的倡議下，全國各地的青年台商，向武漢市醫院捐贈人民幣50多萬元款項，以及多批口罩、防護服、護目鏡等醫療物資。

農業 生態 台商

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