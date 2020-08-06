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生達及子公司生展、生泰 上半年EPS創同期新高

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生達（1720）集團今（6）日公布半年報，母公司生達及兩家子公司生泰、生展都繳出亮麗成績單，生達、生泰及生展上半年每股純益分別為1.4元、3.91元及4.24元，三公司都創下歷史同期新高。

依生達集團公布財報，生達上半年營收21.42億元，年成長15.37%，此為近年成長最強的表現，公司上半年稅後淨利為3.04億元。

生泰上半年營收5.4億元，年增33%，上半年稅後淨利1.17億元；生展上半年營收增3%至6.37億元， 稅後淨利1.15億元。

生達說明，三家公司上半年獲利不俗原因雖然各有特點，但是新冠肺炎疫情的影響為最重要因素。以生達為例，今年在農曆年前即感受到疫情的後續影響，公司已開始儲備慢性病用藥，等到疫情爆發後，許多藥廠缺貨了，反而讓生達新增了不少高利潤的慢性病用藥訂單。

生泰為原料藥廠，公司近年來致力提高外銷業績比重，去年已近七成。歐洲疫情嚴重，德國老年人住院人數大增，生泰因此接獲了許多強心劑原料急單；另外生泰布局日本腸胃藥原料藥市場，今年訂單需求量也有明顯增加。

生展為保健品公司，公司今年也因疫情影響，帶動了大賣場益生菌產品的搶貨風潮，生展另外在抗菌原料藥、及食品原料的代工訂單都有明顯成長。

展望下半年，生達指出，去年拿下國際大廠 Mylan（邁蘭）20項抗癌藥品在台經銷權，今年將推出癌吉清凍晶注射劑 Ogivri，該藥品用量小但價格高，台灣商機超過20億元，估二年後可望對生達有明顯營收貢獻。

生展的部份，公司看好新冠肺炎疫情後，民眾對增強免疫力產品需求將大幅增加，加上近期陸續接獲國際新客戶訂單，因此決議擴增產能，新產能將在明年初完工，總產能可望增加 20% 以上。

疫情 營收

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