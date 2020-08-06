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振興話題衝房市買氣 台中最後1字頭熱銷

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「振興三倍券」上路半個月，成功刺激民眾出門消費，尤其房價1字頭新案成交速度飆升。記者宋健生/攝影
「振興三倍券」上路半個月，成功刺激民眾出門消費，尤其房價1字頭新案成交速度飆升。記者宋健生/攝影

「振興三倍券」上路半個月，成功刺激民眾出門消費，加上正處低利環境、剛性需求爆棚，台中房地產業者搭上這波振興熱潮，銷售接連開出紅盤，尤其房價1字頭新案成交速度飆升，帶頭衝買氣

市調指出，遠雄建設「遠雄之星8」短短兩周已賣破1.2億元，總太地產「聚作」成交量也提升近七成，品牌建商紛紛傳出銷售捷報，表現亮眼。

近期剛需買盤大舉出籠，銀行業者坦言詢問房貸人潮增加，尤其首購族群比例提高，拉升房市買氣。

對此，台中市建築經營協會理事長邱名仕分析，受到土地及營建成本不斷上漲，墊高未來房價只升不降，甚至包括潭子、大里等蛋白區，新案皆站穩2至3字頭，中台灣1字頭房價儼然成絕響。

緊鄰台中港三井OUTLET PARK的「遠雄之星」系列造鎮案，最新「遠雄之星8」近期推出振興優惠活動，搭配振興三倍券並完成下定簽約，可現折3萬購屋金，此外購屋還有多重好禮大放送。

「遠雄之星」行銷經理錢儀峯表示，自從現場振興優惠方案推出後，不僅來客量增加近三成，短短兩周更創下1.2億元銷售業績，成功衝買氣。

「遠雄之星8」主打灣區唯一度假式頂級運動宅，擁有豐富運動公設，包括25米室內標準泳池、親子體適能區、溜冰場、桌撞球室、果嶺推桿區等，還規劃少見的室內籃球場，產品規劃25至50坪，每坪單價16萬元起，1字頭房價磁吸首購族搶進。

而近幾年發展快速的北屯，外圍的廍子重劃區則為目前舊台中市僅存1字頭房價區域，指標建案總太「聚作」也繳出亮眼成績單，現場專案指出，自振興券推出以來，兩周內來客量提升30%，成交量更大幅增加近七成。

總太「聚作」基地面積廣達6,000坪，結合周邊的5,000坪麗園公園，規劃2,000坪景觀公設，包括露營區、香草花園等，社區更引進購物商場，滿足生活機能。

全案產品規劃26至38坪、每坪單價17萬元起，1字頭優勢加上具體落實實價銷售策略，目前銷量已破七成、有望第3季末完銷，第3、4期也正蓄勢待發。

另外，1字頭熱銷建案還包括烏日「和築青風」、太平「晴川硯」及東勢「惠來上景2」等，每坪開價17萬至19萬元起，低價優勢吸引首購族群大舉搶進，均創下六至九成的銷售佳績。

市調指出，遠雄建設「遠雄之星8」短短兩周已賣破1.2億元。記者宋健生/攝影
市調指出，遠雄建設「遠雄之星8」短短兩周已賣破1.2億元。記者宋健生/攝影

遠雄 房價 買氣

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